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Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!

Büyükşehir Belediyesi, Göksun ve Ekinözü’nün ardından Andırın’da da çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenledi.

Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!

Andırınlı Çocuklara eğlenceli etkinlik!

Büyükşehir Belediyesi, Göksun ve Ekinözü’nün ardından Andırın’da da çocuklara yönelik birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenledi.

31 Ocak 2023 Salı 17:04

Andırın Mevlâna İdris Millet Konağı’nda sahnelenen tiyatro gösterisini minikler büyük bir beğeniyle takip etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeyi sürdürüyor.

Yarıyıl Tatili Sosyal Etkinlikleri projesi kapsamında Göksun ve Ekinözü’nde birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ‘Adım Empati’ adlı tiyatro gösterisini Andırınlı miniklerle buluşturdu. Andırın Mevlâna İdris Millet Konağı’nda gerçekleştirilen gösteriyi çocuklar büyük bir dikkat ve beğeniyle takip etti. Renkli dekor ve kostümlerle miniklerin dikkatini çeken oyun, çeşitli müzik ve danslarla da çocukların neşe kaynağı oldu.Bir yandan çocukları doyasıya eğlendiren gösteri bir yandan da dostluk ve arkadaşlığın önemini anlatarak iyilik ve dürüstlüğün her daim ilke olması gerektiği mesajını verdi. Aileler, Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen etkinliklerin çocuklar için çok eğlenceli ve öğretici olduğunu belirterek Başkan Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.

Son Güncelleme: 31.01.2023 18:11
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Andırınlı Çocuklara Eğlenceli Etkinlik!
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