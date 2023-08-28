ASİD Genel Başkanı Yıldırım’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Dr. Yıldırım, “Türk Milletinin destansı zaferinin 101’inci yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan zaferin, Türk Milletinin bağımsızlığına, vatanına ve bayrağına verdiği değeri tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Dr. Yıldırım, mesajını şöyle sürdürdü:

“101 yıl önce kazanılan 30 Ağustos Zaferi, milletimizin omuz omuza kenetlenerek başarabileceklerinin en güzel örneklerinden biridir. Bu büyük mücadeleden bugüne ulaşmak kolay olmamış ancak Türk Milleti 30 Ağustos zaferinin değerli mirasını korumayı başarmıştır.

Kuşaktan kuşağa aktarılabilecek en büyük emanet olan bağımsızlığımız için başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu cennet topraklar için yaşamını feda etmekten çekinmeyen tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum.”