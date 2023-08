Askeri Kışlalar Büyükşehir Belediyesine Devredildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine ait Şairler Parkı’nda bir araya gelen milletvekilleri, seçimlerin yüzüncü gününde depremin merkez üssü Kahramanmaraş’a yapılan yatırımlar ve projeleri görüşüldü.

Türkiye Yüzyılı Kahramanmaraş’ta başladı sloganıyla bir araya gelen Kahramanmaraş milletvekilleri, deprem bölgesini merkeze alarak bütçeden 762 milyar lira ödenek ayrıldığını ifade ettiler.

Yerel ve ulusal basına önemli açıklamalarda bulunan etkinliğe Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Tuba Köksal , Mehmet Şahin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör katıldı.

ASKERİ KIŞLALAR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE DEVREDİLDİ

Yıllardır askeriyenin kullandığı yaklaşık 1400 dönümlük Gazi Kışlası ile Hayri Tarhan Kışlası Büyükşehir Belediyesine devredildi. Bin 400 dönümlük arazi kentin sosyalleşme alanı ile sebze ve meyve hali olarak kullanılacak.

KAHRAMANMARAŞ’A DEV ET KOMBİNASI KURULUYOR

Kahramanmaraş bitkisel ürünlerde olduğu kadar hayvancılık alanında da öncü şehirler arasında yer alıyor. Vahit Kirişçi, bir müjde de et kombinasıyla ilgili verdi. 400 milyon liraya mal olacak projede doğrudan 200 kişinin, dolaylı olarak da 2 bin kişinin istihdamı sağlanacak. Bu yatırım sayesinde Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Osmaniye , Adana illerine hizmet edecek bir et kombinası inşa edilmiş olacak.

EXPO 2023 İPTAL

Tarım ve Orman Köy İşleri Komisyon Başkanı Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişçi, “12-26 Ağustos tarihleri arasında planlanan EXPO 2023 açılışı, organizasyon sahipleri tarafından iptal edildi. EXPO'nun 2024 yılı için ise ilerleyen dönemde yeniden değerlendirileceği belirtildi. EXPO 2023 alanının Kahramanmaraş için önemli bir kazanım olduğunu belirten Kirişçi, bu tesislerin ve altyapının kalıcı bir miras olduğunu ifade etti. Ancak, konaklama ve organizasyonun gerektirdiği altyapı eksiklikleri nedeniyle bu yılki organizasyonun yapılamayacağını söyledi. Kirişçi, 2024 yılının daha makul bir perspektif sunabileceğini düşündüklerini ancak uluslararası EXPO'nun yapısı nedeniyle 2024'e kadar beklemeye karar verdiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş milletvekili Vahit Kirişçi: açıklamasında; “İlimiz merkez ve tüm ilçeleri öncelikle cazibe merkezleri programına alınmış olup ilimize yapılacak yatırımlar bölgesel teşvik sistemi bünyesinde artık 6’ncı bölge teşviklerinden faydalanacak. Bu kapsamda 36 milyar 300 milyon TL Yatırım tutarı. 9 bin 172 kişinin istihdamını öngören 221 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiştir. Şehir için 36 milyarlık bir yatırım, 10 bine yakın istihdam, bu konuda da 6’ncı bölge teşviklerinden yararlanacak olan bir faaliyet her halde yabana atılacak bir proje olmasa gerek. Bunun sizin vasıtanızla vatandaşlarımıza duyurulmasının önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Tabi bu bir ilk. Kahramanmaraş deprem yaşamış bir şehir. 12 bin 659 vatandaşımızı rahmeti rahmana uğurladık. Acılarımız büyük. Bu masada bir kişi yoktur ki, yakınlarından birisini kaybetmemiş olsun. Hepimizin acısı ortak. Biz bu depremi de dikkate alarak yüz günle ilgili hesap verilebilirlik ve şeffaflık çok önemli. Evet biz milletvekiliyiz. Bizim burada teşkilatımız, yerel yönetimlerimiz var. Bizim burada kadın kollarımız, gençlik kollarımız, ana kadememiz var. Biz Kahramanmaraş’a kendimizi vakfetmiş durumdayız. Fantezi yapmıyoruz. Kahramanmaraş halkımızın psikolojisini biliyoruz. Onları doğru bilgilerle bilgilendirmek bizim için vaz geçilmezdir. Biz kayıt dışı siyasete Kahramanmaraş’ta izin vermeyeceğiz. Her şeyimiz açık, her şeyimiz şeffaf. Bizim şu arkadaş grubumuzun bir günü yok ki, gitmiş dışarıda bir lokantada yemek yemiş ola. Hepimizin yaşadığı acıyı dikkate alarak bu konudaki hassasiyeti en üst noktada. Bizim bir tek hedefimiz var, o da Kahramanmaraş’ın inşası ve ihyası” dedi.