Avşar kampüsü’nde yeni prefabrik evler tamamlanıyor!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile AFAD tarafından Avşar Kampüsü’ne inşa edilen barınma alanlarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım’ın da yer aldığı alan ziyaretinde heyet, bölgede gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldı. Avşar Kampüsü’ne inşa edilen prefabrik evlerin son aşamaya geldiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmaların özverili bir şekilde devam ettiğini vurguladı. Başkan Güngör, şehrin ihya ve inşasında emek gösteren tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, koordinatör valilere, kardeş belediyelere ve Sivil Toplum Kuruluşlarına da teşekkür etti.

Kalıcı Konutların İnşası Sürüyor

Alan ziyaretine ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Hemşehrilerimizin barınma ve gıda başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında tüm paydaşlarımızla el birliğiyle yoğun gayret gösteriyoruz. Barınma alanlarımızın sayısının artırılması noktasında çalışmalarımız sürüyor. Hamdolsun bu noktada çok ciddi bir aşama kat ettik. Konteyner ve prefabrik ev kurulumları tüm hızıyla sürüyor. Temeli atılan kalıcı konutların inşası da devam ediyor. Bugün de İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve koordinatör valilerimizle birlikte AFAD tarafından Avşar Kampüsü’ne inşa edilen prefabrik evleri ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledik. Bu bölgedeki yapıları da inşallah kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete alacağız” ifadelerini kaydetti.