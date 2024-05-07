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Azerbaycan Başbakanı Esedov: “2025 yılında Azerbaycan mahallesi tamamlanıyor”

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Kahramanmaraş'ta bulunan Azerbaycan mahallesinde incelemelerde bulundu.

Azerbaycan Başbakanı Esedov: “2025 yılında Azerbaycan mahallesi tamamlanıyor”

Azerbaycan Başbakanı Esedov: “2025 yılında Azerbaycan mahallesi tamamlanıyor”

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, Kahramanmaraş'ta bulunan Azerbaycan mahallesinde incelemelerde bulundu.

07 Mayıs 2024 Salı 14:41

Yaklaşık 3 milyar TL proje bedeline sahip olan Azerbaycan mahallesinde 15 bin konut ve iş yeri yapılacak. Projenin 2122 bağımsız bölümü Azerbaycan hükümeti tarafından yapılırken, kalan kısmı TOKİ tarafından tamamlanacak.

Azerbaycan Başbakanı Ali Esedov, bugün Kahramanmaraş'a gelerek inşaat halindeki Azerbaycan Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

Esedov, yaptığı basın açıklamasında 2025 yılının Şubat ayında Azerbaycan mahallesinin tamamlanacağını ifade etti.

Esedov, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hürmetli basın mensupları, hepinizi hürmetle selamlıyorum. Bugün işlerin gidişatını izlemek için Kahramanmaraş'a geldim. İşler normal gidiyor, cetvele, grafiklere uygun olarak icra olunuyor. Azerbaycan mahallesinde okul, ulu önderimiz Haydar Aliyev’in adıyla yaşayacak. Diğer Azerbaycan mahalleleri de verilen malumatlara göre cetvele, grafiğe uygun olarak icra olunacak. 2025 yılının Şubat ayında Azerbaycan mahallesi tam şekilde icra olunacak.”

Son Güncelleme: 07.05.2024 18:39
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Azerbaycan Başbakanı Esedov: “2025 Yılında Azerbaycan Mahallesi Tamamlanıyor”
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