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Azerbaycan Heyeti’nden Başkan Güngör’e Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin ile geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere şehre gelen Azerbaycan heyetini makamında ağırladı.

Azerbaycan Heyeti’nden Başkan Güngör’e Ziyaret

Azerbaycan Heyeti’nden Başkan Güngör’e Ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin ile geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere şehre gelen Azerbaycan heyetini makamında ağırladı.

25 Nisan 2023 Salı 16:46

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Mehmet Şahin ile bir dizi ziyarette bulunmak üzere şehre gelen Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı ValehHacıyev, Destek Vakfı Başkanı AkramAbdullayev, Türkiye Azerbaycan Dernekleri Başkan Vekili ParvizMammadzade ve Diaspora Üyesi Hidayet Gülam’ı makamında ağırladı. Şehrin tekrar ihya ve inşası noktasında gerçekleştirilen ve planlanan çalışmaların görüşüldüğü ziyarette heyet, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler dolayısıyla Başkan Güngör’e geçmiş olsun dileklerini iletti. Nazik ziyaretleri için heyete teşekkür eden Başkan Güngör, “Bu zor süreçte yanımızda olan, desteklerini eksik etmeyen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah şehrimizi kısa sürede tekrar ayağa kaldıracağız” dedi.

Son Güncelleme: 25.04.2023 18:04
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Azerbaycan Heyeti’nden Başkan Güngör’e Ziyaret
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