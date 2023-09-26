Azerbaycan’ın Kahramanmaraş’a yapacağı konutların imzaları atıldı!

Özhaseki, “Yaptığımız iş birliği anlaşmaları ülkemize ve kardeş ülke Can Azerbaycan’a hayırlı olsun. Biz bir millet, iki devletiz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan ziyareti heyetinde bulunan Bakan Mehmet Özhaseki ile Azerbaycan Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kahramanmaraş İlinde Konut Binaları, İlkokul, Anaokulu, Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin İşbirliği Anlaşması"na imza attı.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hebasından yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın dost ve kardeş ülke Azerbaycan ziyaretinde Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı Temel Atma töreni teşriflerine eşlik ettik. "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Kahramanmaraş İlinde Konut Binaları, İlkokul, Anaokulu, Kültür Merkezi İnşaatına İlişkin İşbirliği Anlaşması"nı Azerbaycan Şehir Planlama ve Mimari Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev ile imzaladık. Yaptığımız iş birliği anlaşmaları ülkemize ve kardeş ülke Can Azerbaycan’a hayırlı olsun. Biz bir millet, iki devletiz.” ifadelerine yer verdi.