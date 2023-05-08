Aziz Kömürcü, “Ççocuklarımızın geleceğini hep birlikte kuralım”

MHP Adayı Aziz Kömürcü; 14 Mayıs’ta yapılacak seçim çalışmaları çerçevesinde Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesini ziyaret ederek konteyner kentte kalan vatandaşlarla bir araya geldi. Gittiği bölgelerde siyaset yapmadan vatandaşlarla dertleşen, sorunlarını çözmek için büyük gayret gösteren MHP’li Aziz Kömürcü; “En başta söylediğimiz gibi hiçbir zaman siyaset yapmadık, yapmayacağız da. Büyük bir afetten çıkan kardeşlerimizin sorunlarını dinleyip çözümü için elimizden geleni yapıyoruz. Kendimizin çözdüğü de oluyor, yetkililere ulaştırdığımız da oluyor ama her zaman çözme tarafındabüyük bir gayret gösteriyoruz.” Dedi.

EN ÇOK ETKİLENEN ÇOCUKLARIMIZDIR

Nurhak programında Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüze ait Gezici Kütüphane aracını da ziyaret eden MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Aziz Kömürcü çocuklarla bir süre sohbet ederek vakit geçirdi, onlara hediyeler dağıttı. MHP’li Aziz Kömürcü; “Depremden en çok etkilenen çocuklarımızdır. Aslında olumsuz tüm olaylardan en çok etkilenen onlardır. Depremin psikolojik etkisini bir nebze olsun azaltan projeleri her zaman desteklememiz lazım. Bu çerçevede Yozgat İl Kültür Müdürlüğümüze, Kültür ve Turizm Bakanlığımıza bu projeden dolayı teşekkür ediyorum.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Bu tür projelerin artmasını diliyorum. Çocuklarımız çocukluğunu yaşamalı, onları bu psikolojiden bir süreliğine de olsa uzak tutmalıyız. Onlar küçüklüğünde yaşadıkları olumlu ya da olumsuz travmaları unutmazlar. Cumhur ittifakı çocuklarımızın geleceği için gecesini gündüzüne katarak çalışıyor, onlara iyi bir gelecek hazırlamak için tüm sorumluluğuyla hareket ediyor. Çocuklarımız ülkemizin geleceğini inşa edecekler, bizde onlara iyi bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. 14 Mayıs’taki seçimin ne kadar önemli olduğunu bilmemiz gerekiyor.” Dedi.

Milletvekili Adayı Aziz Kömürcü çocuklarla uzun uzun sohbet ettikten sonra hepsine oyuncak hediye ederek gönüllerini aldı.