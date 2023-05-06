Aziz Kömürcü, “Elif gibi devletimizin yanında her zaman dimdik durduk”

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Aziz Kömürcü MHP Andırın İlçe Seçim Bürosu açılışında konuştu. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimin ülkenin ve milletin geleceği açısından büyük önem taşıdığına vurgu yapan MHP’li Aziz Kömürcü, çok sıkıntılı süreçlere rağmen yaşanılan başarının devam etmesi için 14 Mayıs’ta halkın sağduyusunun galip geleceğine inandığını dile getirerek 14 Mayıs tarihinin Türkiye’yi ve Milleti 21. Yüzyıla taşıyacak kadroların belirlenme seçimi ile ülkenin ve milletin istikametinin belirlenmesi açısından büyük önem taşıdığını bir kez daha hatırlattı.

BAŞARILARIN DEVAM ETMESİ LAZIM

Kahramanmaraş’ta yaptığı sıra dışı siyaset anlayışı ve çalışmalarıyla dikkat çeken Türkiye’nin başarılı bürokratlarından MHP Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Aziz Kömürcü, Türkiye’nin yerli ve milli projelerde kat ettiği mesafenin bundan sonra da önemli olduğunu ve aynı hızla kat etmeye devam etmesi gerektiğini dile getirdi. MHP’li Aziz Kömürcü; “İhalar ve Sihaların yanı sıra Dünya’da son 10 yılda ülkelerin savunma sanayilerine teslim edilenler arasında en iyi olan bir savaş gemisidir. Bu gemide yerli mühendislerimiz tarafından Tuzla’da yapılarak ordumuzun envanterine teslim edilmiştir.

BULAMAZLAR, EDEMEZLER DİYORLARDI NE OLDU?

Türk mühendisleri tarafından inşa edilerek hayata geçirilen etüt ve sondaj gemilerimiz Karadeniz’de yaptığı aramada 710 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu ve bu rezerv ülkemizin boru hattına aktı. Hani gemilerimiz ilk aramaya çıktığında ‘bulamazlar, başaramazlar’ diyorlardı; bulduk, başardık ve ülkemizde halkımızın kullanımına sunduk. Akabinde Gabar’da Cudi dağından petrol bulduk. Hatırlayın geçmiş dönemde bu dağlara güvenlik nedeniyle giremiyorduk, terör örgütü o dağlarda petrolün üzerinde kamp kurup kimseyi o bölgeye sokmuyordu. Ülkesi için çalışan, milleti için çalışan liderler, ittifaklar terör örgütünü temizliyor üzerine de gidip orada dünyanın en kaliteli petrolünü buluyor.

BİZ ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE SEVDALIYIZ

Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli bu ülkeye, bu millete sevdalıdır. Biz 14 Mayıs’ta Türk milletinin sağduyusuna güveniyoruz. Milletimizin sağduyusu 14 Mayıs’ta Cumhur ittifakını bir kez daha ülkesi ve milleti için göreve getirecektir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan yana tercihini kullanacağından endişemiz yoktur. Geçmişte yaşanılan başarıların devam için Cumhurbaşkanımızı tartışma yaratmaksızın açık ara oy farkıyla tekrar seçmemiz gerekmektedir.

SIKINTILI SÜREÇLERE RAĞMEN BÜYÜK BAŞARI KAZANDIK

Bu kısa sürede; Pandemi yaşadık, orman yangıları yaşadık, deprem yaşadık, buna rağmen ülkemizdeki başarılı projeler göz doldurdu. Yaşanılan sıkıntılar kolay süreçler değildir, bu sıkıntılı süreçlere rağmen yaşanılan başarıların devamı için seçimin çok önemli olduğunu belirtiyorum.” Diye konuştu

TEK PAZARLIK KONUMUZ ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZDİR

Türkiye’nin başarılı sürecinde MHP’nin hiçbir pazarlığa girmeksizin ülkesi ve milleti için elini taşın altına koyduğunu dile getiren MHP’li Aziz Kömürcü, “Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli ülkesi ve milleti için hiç düşünmeden Cumhur ittifakına destek verdi. Hiçbir şekilde verdiği desteği pazarlık konusu yapmamıştır. Tek derdimiz, ülkemize ve milletimize olan sevdamızdır, Elif gibi devletimizin yanında dimdik durduk. Sayın Genel Başkanımızın Elif gibi dimdik duruşundan dolayı Andırın’da, Kahramanmaraş’ta MHP’yi birinci parti yapmak zorundayız. Partimizin en az 150 Milletvekili ile mecliste temsil edileceğine inancımız tamdır.” Dedi.

Açılışa Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz, MHP Andırın İlçe Başkanı İlker Güngör, Ak Parti Andırın İlçe Başkanı Kadir Kayıran ve çok sayıda partili katıldı.