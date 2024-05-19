Bakan Kacır, Londra’da Kahramanmaraşlılarla Bir Araya Geldi

Londra Büyükelçiliğinde gerçekleşen kahvaltı programında Bakan Kacır, Büyükelçi Osman Koray Ertaş birlikte İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim Kültür Derneği Başkanı Ali Kılınç, UID Genel Başkanı Kenan Aras, İngiltere Bölge Başkanı Erdal Yetimova, BTA Başkanı Murat Şükrü Acar, AK Parti İngiltere Başkanı Abdurrahim Boynukalın ile görüş alışverişinde bulundu.
Bakan Kacır, burada yaptığı açıklamasında; uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Türkiye'de artan yatırım isteğine dikkat çekti.