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Bakan Kacır, Londra’da Kahramanmaraşlılarla Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Londra'da İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim Kültür Derneği yönetimiyle bir araya geldi.

Bakan Kacır, Londra’da Kahramanmaraşlılarla Bir Araya Geldi

Bakan Kacır, Londra’da Kahramanmaraşlılarla Bir Araya Geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Londra'da İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim Kültür Derneği yönetimiyle bir araya geldi.

19 Mayıs 2024 Pazar 12:16

Londra Büyükelçiliğinde gerçekleşen kahvaltı programında Bakan Kacır, Büyükelçi Osman Koray Ertaş birlikte İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim Kültür Derneği Başkanı Ali Kılınç, UID Genel Başkanı Kenan Aras, İngiltere Bölge Başkanı Erdal Yetimova, BTA Başkanı Murat Şükrü Acar, AK Parti İngiltere Başkanı Abdurrahim Boynukalın ile görüş alışverişinde bulundu.

Bakan Kacır, burada yaptığı açıklamasında; uluslararası girişim sermayesi fon yöneticileriyle gerçekleştirdiği görüşmeler sonrasında Türkiye'de artan yatırım isteğine dikkat çekti.

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