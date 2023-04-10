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Bakan Kasapoğlu, Expo 2023 Alanındaki Depremzedelerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Sergi Alanı’na kurulan konteyner kenti ziyaret ederek, depremzede vatandaşlarla bir araya gelip, orucunu açan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Hiç endişeniz olmasın, konutlarıyla ve sosyal imkanlarıyla ne gerekiyorsa en kısa sürede her birini sizin emrinize amade kılmak bizlerin boynunun borcu” dedi.

Bakan Kasapoğlu, Expo 2023 Alanındaki Depremzedelerle Bir Araya Geldi

Bakan Kasapoğlu, Expo 2023 Alanındaki Depremzedelerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Sergi Alanı’na kurulan konteyner kenti ziyaret ederek, depremzede vatandaşlarla bir araya gelip, orucunu açan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Hiç endişeniz olmasın, konutlarıyla ve sosyal imkanlarıyla ne gerekiyorsa en kısa sürede her birini sizin emrinize amade kılmak bizlerin boynunun borcu” dedi.

10 Nisan 2023 Pazartesi 11:22

Deprem felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren barınmadan gıdaya, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar vatandaşların yanında olan Onikişubat Belediyesi, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma gibi hasletleri de içinde barındıran Ramazan ayının manevi iklimini uygun iftar programlarıyla yaraların sarılmasını hedefliyor.

Onikişubat Belediyesi’nin gönül sofrası Ramazan ayının 17’nci gününde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Onikişubat Belediyesi EXPO 2023 Sergi Alanı’nda oluşturulan konteyner kent kuruldu.

İftar programının onur konuğu ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu oldu. Bakan Kasapoğlu’nu, EXPO 2023 Konteyner Kenti’nin girişinde Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek karşıladı. Başkan Mahçiçek, Bakan Kasapoğlu’na konteyner kent ve alan hakkında bilgiler verdi.

Bakan Kasapoğlu, iftar çadırının kurulduğu alana Başkan Mahçiçek, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel ve beraberindeki heyetle gelirken, tüm masaları tek tek dolaşarak, vatandaşların Ramazan-ı Şerif’ini tebrik etti.

“Millet olarak, Kahramanmaraş olarak büyük bir felaket yaşadık”

Ezan-ı Şerif’in okunmasının ardından oruçlar dualar eşliğinde açılırken, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından depremzedelere seslenen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlubirlik ve beraberlik mesajları verdi.

Art arda yaşanan depremler nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirterek, afette yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Bakan Kasapoğlu, kendilerini sofralarında ağırlayan vatandaşlara teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, “Allah, tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Rabbim, Kadir Gecesi’ne ve Ramazan Bayramı’na bizleri eriştirsin. Öncelikle tekraren sizlere geçmiş olsun demek istiyorum. Millet olarak, Kahramanmaraş olarak büyük bir felaket yaşadık. Rabbim tekrarını yaşatmasın. Bizleri, milletimizi ve tüm insanlığı böylesi musibetlerden muhafaza buyursun. Kaybettiklerimiz var, her birine Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Yaralı vatandaşlarımıza bir kez daha şifa diliyorum. Bu güzel sofranızı bizlerle paylaştınız, her birinize şükranlarımı ifade ediyorum” dedi.

“Hiç endişeniz olmasın, sizin emrinize amade kılmak bizlerin boynunun borcu”

Devlet olarak afetten etkilenenlerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Bakan Kasapoğlu, el birliğiyle yaraların sarılacağına vurgu yaparak, “Ramazan; birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı. İşte bu sofradaki gibi dayanışma ayı. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim kılsın. Aramıza girmek isteyenlere fırsat vermesin. Fitne, fesat ve kötülüklerden hepimizi muhafaza etsin. Zor süreçlerden geçiyoruz. Yaşadığımız acılar, Asrın Felaketi olarak nitelendirilmiş bir süreç. Biz inanıyoruz ki, beraberlik ruhu, kardeşlik anlayışı oldukça tüm yaralarımızı en güzel şekilde saracağız. Tüm sıkıntılarımızı el birliğiyle yeneceğiz. Kaybedilen canlarımızın gelmesi mümkün değil ama bundan sonraki süreci nasıl daha güzel kılarız onun gayretindeyiz. Devlet olarak, hükümet olarak, kurum ve kuruluşlar ile STK’larla bu süreci nasıl daha iyi noktaya taşırız onun gayretini veriyoruz. Hiç endişeniz olmasın, konutlarıyla, sosyal imkanlarıyla ne gerekiyorsa en kısa sürede her birini sizin emrinize amade kılmak bizlerin boynunun borcu. Bu konuda sabrınız, anlayışınız için teşekkür ediyoruz. Sizlerle buluşmalarımız, kucaklaşmalarımız devam edecek. Ramazan-ı Şerif’iniz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek’ten Bakan Kasapoğlu’na teşekkür

Bakan Kasapoğlu’na ziyaret ve destekleri için teşekkür eden Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise, “Bugünkü iftarımızı Gençlik ve Spor Bakanımız sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından EXPO 2023 Alanımıza kurulan konteyner kentte açtık. Kıymetli Bakanımızla depremzede kardeşlerimizi ziyaret edip, taleplerini dinledik. Tüm imkanlarıyla ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalışmalar yürüten ve yaraların sarılması noktasında gayret sarf eden Sn. Bakanımıza, alanımızı ziyaret edip, gönül soframızı bereketlendirdiği için teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

İftar programında çocuklar ise Hacivat-Karagöz, kukla gösterisi, çeşitli oyuncaklar, pamuk şeker, patlamış mısır dağıtımının yanı sıra yüz boyama etkinliğiyle eğlenceli dakikalar geçirdi.

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Bakan KasapoğluExpo 2023 Alanındaki Depremzedelerle Bir Araya Geldi
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