Bakan Kirişci Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde

Bakan Kirişci, beraberindeki heyet ile birlikte Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’ni gezdi.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay’dan Kamu Külliyesi hakkında bilgiler alan Bakan Kirişci, hizmet binalarını gezerek kamu çalışanlarıyla sohbet etti.

Ziyareti değerlendiren Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci, Kamu Külliyemizi ziyaret etti.

Burada hem vatandaşlarımızla hem de kamu çalışanlarımızla sohbet etme imkanı buldular. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha kolay ulaşması ve ilçemize değer katması amacıyla inşa ettiğimiz Kamu Külliyesi, hizmete girdiği günden bu yana vatandaşlarımıza olağan üstü bir hizmet sunmaktadır. Ziyaretiyle bizleri onurlandıran Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.”

