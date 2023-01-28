Bakan Kirişci; Hanefi Başkanımızın Çabası Son Derece Anlamlı Ve Yerinde

Bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. VahitKirişci, Hanefi Mahçiçek öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi’nin uluslararası projesi EXPO 2023’ün Sergi Alanı’na inceleme ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Kirişci’ye, Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Habibe Öçal, Kahramanmaraş Büyükşehir BelediyeBaşkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Dr. Hasan Gezginç, AK Parti Onikişubat İlçeBaşkanı Mücahit Kara ile beraberindeki heyet eşlik etti.

İlk olarak alan gezisiyle Başkan Mahçiçek’tenbilgi alan Bakan Kirişci, ülke bahçeleri, Kelebek ve Uğurböceği Bahçesi ve Toprak Ana Anıtı’nda incelemelerde bulundu. EXPO 2023’ün yanı sıra 4 milyon metrekarelik devasa bir göl oluşturacak Baraj İçi Su Tutucu Sedde Aksı Projesi hakkında dagelinen son durumu öğrenen Bakan Kirişci, EXPO 2023 Projesi’ndenetkilendiğini belirterek, yapılması gereken çalışmalarda Onikişubat Belediyesi’nin ve Başkan HanefiMahçiçek’in yanında olduklarını söyledi.

“Hanefi Başkanımızın çabası son derece anlamlı ve yerinde”

Sözlerine üç aylar ve idrak edilen Regaip Kandili’ni tebrik ederek başlayan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Türkiye’nin büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadığını kaydetti. Yaşanan değişim ve dönüşüm sürecinde kentlerin de rekabet halinde olmaları gerektiğine dikkat çeken Bakan Kirişci, EXPO’ların önemine değinerek, “Bu büyük değişim ve dönüşümü yaşarken, eğer şehirlerde kendi aralarında rekabet etmiyorlarsa bunda bir tuhaflık var demektir. Şehirlerin hatta ilçelerin bile rekabeti kaçınılmaz hale gelecek. Dolayısıyla burada gördüğümüz, Kahramanmaraş’ın diğer kendi çevresinde iller başta olmak üzere Türkiye’ye ve oradan da dünyaya kendini takdim etmesi, tanıtması elzemdir. Buradan hareketle de EXPO’lar bu manada önemli bir platformdur. EXPO konusunda Türkiye, özellikle de bizim dönemimizde ciddi tecrübeler kazandı. Hanefi Başkanımızın da bilhassa o tecrübelerden istifade ederek bu konudaki eksik ve noksanları projede gidererek cazibe merkezi haline getirme çabası son derece anlamlı ve yerinde. Görüyoruz ki bu da karşılık bulmuş” ifadelerini kullandı.

“EXPO’nun yeri çok doğru ve isabetli seçilmiş”

EXPO 2023’ün konumunun doğru planlandığına vurgu yapan Bakan Kirişci, “Milletvekili olarak 45 yıldan beri hayatımı geçirdiğim Adana’da da benzer bir durum vardı, iki önemli nehir Ceyhan ve Seyhan’dır. Adeta nehre ve suya sırtını dönmüş bir anlayış hakimdi. Burada bunun da terkediliyor olması ve suyun etrafında yeni yaşam alanlarının oluşturulması, şehrimize asit kültürel ve sanatsal değerlerin burada sergilenecek olması EXPO’yu kıymetlendirecek. EXPO’nun yeri bana göre çok doğru ve isabetli seçilmiş. Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin rahatlıkla ziyaret edebilecekleri bir lokasyonda, bu da başlangıçta çok iyi planlanmış. Başkanımızı tebrik ediyorum, kendinin şahsında burada emek sarf eden herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Cumhurbaşkanımızın katılımıyla buranın resmi açılışını gerçekleştirmiş oluruz” ifadelerini kullandı.

“Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışını gerçekleştireceğiz”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ise yaptığı konuşmada EXPO 2023’de gelinen son noktayı ve hedeflerini anlatırken, sürekliliği sağlama adına önemli projeler hayata geçirdiklerini söyledi.

Başkan Mahçiçek, “Hem yurt içinde hem de yurt dışında EXPO organizasyonlarını gördüm. İşin doğrusu biz gördüklerimizden ders alarak biraz daha farklı bir EXPO yaptık. EXPO’yu 6 aylığına düzenlersiniz tamam ama onun sürekliliğini sağlamak önemliydi. Sadece 6 aylık bir dönem için bu kadar para harcamak israftır ama bunun sürekliliğini sağlayabilirsek o zaman bir anlam ifade edecek. O sürekliliği sağlayabilmek için de örneğin bir Kelebek ve Uğurböceği Bahçesi, şehrimizin özel ürünlerinin tanıtılıp satıldığı Arasta Çarşısı, çocuklarımız için bilimsel nitelikli eğitim görecekleri Çocuk Köyü yapıyoruz. 70 bin metrekare büyüklüğünde devasa bir lagün gölümüz var, kayıkla gezilebilecek. Denizin etrafında iki tane MADO’nun lokantası olacak. 300’e yakın hobi evleri, nikah sarayı, açık AVM gibi projeler sebebiyle bu alanın ziyaretçileri sadece EXPO döneminde değil, sürekli olarak buradaki yaşam alanımızı gezecek. Bir de Şehir Müzesi yapmak istiyoruz, şuan onay alamadık ama inşallah gelecekte yapacağız. İlk yıl için 2 milyon, sonraki yıllar için ise 1 milyon insanın Kahramanmaraş’ı ziyaret etmesini sağlayacağız. İki adet otel yerimiz hazır, özel sektörümüz yapacak. Ticaret ve Sanayi Odamız da yanına Kongre Merkezi inşa edecek inşallah. Allah’ın yardımıyla vaktinde bitireceğiz, Nisan ayında Cumhurbaşkanımızın katılımıyla açılışını gerçekleştireceğiz. Kahramanmaraş’a güzel bir proje kazandırdık. Bugün alanımızı ziyaret ederek bizleri onurlandırdınız, çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mahçiçek, günün anısına Bakan Kirişci’yeyöresel ürünlerden hediye etti.