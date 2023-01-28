Bakan Kirişçi’den Buluntu’ya ‘Hayırlı Olsun’ Ziyareti

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere memleketi Kahramanmaraş’a gelen Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, kentteki çeşitli temaslarının ardından KMTSO’yu ziyaret etti. Ziyarette Bakan Kirişçi’ye; Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Habibe Öçal, Tarım İşletmeleri Genel Müdürü (TİGEM) Dr. Hasan Gezginç, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ve ilçe belediye başkanları ile STK temsilcileri eşlik etti.

GÜNCEL KONULARA İLİŞKİN İSTİŞARELER YAPILDI

Sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette tarım sektörü özelinde güncel konulara ilişkin istişarelerde bulunulurken, Bakan Kirişçi, KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu’ya başarılar diledi. Ziyaretle ilgili konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, “Ziyaretleriyle bizleri onurlandıran, hoş sohbeti ve taleplerimize olan çözümcül yaklaşımıyla bizleri mutlu eden Sayın Bakanımıza, protokolümüzün çok değerli üyelerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Ziyaret, toplu hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından son buldu.