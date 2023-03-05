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Bakan Kurum “Kahramanmaraş’ta 21 bin konut yapımına başlanacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “8 Mart 2023'te 21.000 konut yapımına başlanacak toplamda da 88.500 konut yapılacaktır.” dedi.

Bakan Kurum “Kahramanmaraş’ta 21 bin konut yapımına başlanacak”

Bakan Kurum “Kahramanmaraş’ta 21 bin konut yapımına başlanacak”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “8 Mart 2023'te 21.000 konut yapımına başlanacak toplamda da 88.500 konut yapılacaktır.” dedi.

05 Mart 2023 Pazar 12:49

Kahramanmaraş’ta konuşan Bakan Kurum; “Kahramanmaraş’a ilk etapta, 8 Mart 2023'te 21.000 konut yapımına başlanacak toplamda da 88.500 konut yapılacaktır.

Kırsal mahallelerimize 19.000 köy konutu yapılacak, Küçük sanayi esnafımıza destek olacak önlemler alacağız. Uygun şartlarda arsa temini sağlanacak ve desteklenecektir.

Sanayi Bakanlığımız sanayicilerimiz ile ilgili destek ve teşvik uygulamalarına dair çalışma yapmaktadır. Kısa sürede bu programları açıklayacaktır

Acımız büyük, İşimiz çok, hasarımız fazla ama inançlı ve ferasetli milletimiz, güçlü devletimiz ile bu afetin üstesinden geleceğiz. Hangi alanlarda kayıp varsa orayı telafi edecek önlemleri ilgili Bakanlarımız eliyle alacağız .” diye konuştu.

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Bakan Kurum “Kahramanmaraş’ta 21 Bin Konut Yapımına Başlanacak”
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