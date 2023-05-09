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Bakanlıktan depremzede arıcılara şeker desteği!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bin 180 üreticiye 424 ton yüzde yüz hibeli, ilkbahar beslemesi için şeker dağıtımı yapıldı.

Bakanlıktan depremzede arıcılara şeker desteği!

Bakanlıktan depremzede arıcılara şeker desteği!

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bin 180 üreticiye 424 ton yüzde yüz hibeli, ilkbahar beslemesi için şeker dağıtımı yapıldı.

09 Mayıs 2023 Salı 13:53

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen arıcıların, önce zararları karşılandı, şimdi de bahar besleme desteği olarak 424 ton şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde yapılan dağıtıma Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, protokol ve çiftçiler katıldı.

Arı ve kovan sayısına göre çiftçilere dağıtılan besleme amaçlı şekeri alan çiftçilerin yüzü gülerken, Bakanlık yetkililerine teşekkür ettiler.

Destekten faydalanan üretici Mehmet Kodaz, “Bakanlığımızın besleme amaçlı ilkbahar ve sonbahar şekerini biz depremzede çiftçilere verdikleri için sonsuz teşekkür ederim” dedi.

Üretici Kemal Kavak ise, “Burada Kahramanmaraş ilinde Tarım Bakanlığının dağıtmış olduğu şeker için toplanmış bulunmaktayız. Bu şekere çok büyük ihtiyaç vardı. Devletimizden Allah razı olsun” diye konuştu.

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