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Barak Elektrikten Bayram Mesajı

Barak Elektrik Şirket Müdürü Fazlı Barak, Ramazan Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

Barak Elektrikten Bayram Mesajı

Barak Elektrikten Bayram Mesajı

Barak Elektrik Şirket Müdürü Fazlı Barak, Ramazan Bayramı münasebetiyle mesaj yayımladı.

11 Mayıs 2021 Salı 12:38
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Fazlı Barak, geçmişten günümüze, içerisinde pek çok güzellikleri ve nice hikmetleri barındıran Ramazan Bayramıyla bir kez daha buluşmanın mutluluk ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Barak, yaptığı açıklamada; " Burukta olsak bir Ramazan bayramına daha erişmenin mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Geleneklerini hala yaşatmaya devam eden bizler pandeminin gölgesinde de olsa bayrama dair ne varsa yaşatmaya devam ediyoruz.

Sevdiklerimizden uzakta buruk bir bayramı karşılarken yine de bizleri bu günlere kavuşturan Rabbimize şükürler olsun. Umarız en kısa sürede hep birlikte bu musibetten kurtulup sonraki bayramlara sevdiklerimizle birlikte girmenin mutluluğunu yaşarız.

Her şeyden önce unutulmamalıdır ki, bayramlar sevinç ve mutluluk günleridir. İlk önce kendimizden başlayarak saygıyı, sevgiyi, adaleti, barışı, huzuru ve mutluluğu topluma yaymanın, kardeş olduğumuz bilinciyle birbirimize daha çok ilgi duymanın, merhametli davranmanın, yetimleri, öksüzleri ve kimsesizleri sevindirmenin, yoksulları barındırmanın, en yakınımızdan başlayarak dargınları barıştırmanın ve en önemlisi de insan ve İslam olma kimliğimizin ön plana çıktığı çok önemli bayramlardandır.

Bu duygu ve düşüncelerim ile tüm ülkemizin ve İslam Aleminin Ramazan Bayramını tebrik ediyor, bayramın milletimize, ülkemize ve İslam Alemi’ne hayırlar getirmesini, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Barak Elektrikten Bayram Mesajı
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