Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...

Basın camiası tek yürek oldu, gazetecilere yapılan saldırı kınandı!

Kahramanmaraş’ta bulunan gazeteciler cemiyetleri, bir polis grubu tarafından saldırıya uğrayan gazeteciler için ortak basın bildirisi yayımladı.

Basın camiası tek yürek oldu, gazetecilere yapılan saldırı kınandı!

Basın camiası tek yürek oldu, gazetecilere yapılan saldırı kınandı!

Kahramanmaraş’ta bulunan gazeteciler cemiyetleri, bir polis grubu tarafından saldırıya uğrayan gazeteciler için ortak basın bildirisi yayımladı.

08 Mart 2023 Çarşamba 15:08

Deprem nedeniyle farklı şehirden geçici görevle Kahramanmaraş’a gelen bir grup polis ekibi Dulkadiroğlu ilçesi Yavuz Selim Mahallesi’nde kavga görüntüsünü çeken gazetecilere sözlü ve fiili saldıra da bulundu. Gazetecilerin telefonunu da alan bir polis memuru, çekilen görüntüyü de sildi. Kısa süreli arbedenin ardından gazetecilerden birisi, elinden yaralandı. Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta böyle bir olayın yaşanması kamuoyunu üzerken, kentte bulunan Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti, Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti, Uluslararası Gazeteciler İnternet Yayıncıları ve Yazarlar Derneği, Medya İnternet Yayıncıları Birliği ile Anadolu Basın Yayın Birliği ortak bir basın açıklaması yaparak polis ekiplerince gazetecilere yapılan saldırı kınandı. Cemiyetler adına yapılan basın açıklamasını Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanvekili Ali Eskalen yaptı. Yapılan açıklamada şu görüşlere yer verildi: “İlimiz Kahramanmaraş ve 11 ili etkileyen deprem nedeniyle öncelikle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileriz. Diğer yandan Deprem nedeniyle ilimizde görev yapmakta iken havalimanında helikopter pervanesinin kanadının çarpması sonu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu’na Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Öncelikle deprem bölgelerinde görev yapan Emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri teşkilatlarına da teşekkür ederiz.

GAZETECİLERE ORANTISIZ GÜÇ KULLANIYORLAR

Malum şehrimizde üzücü bir olay yaşandı. Kavga olayını görüntüleyen muhabir arkadaşlarımız polis engeliyle karşılaşmış sözlü ve fiili saldırıya maruz kalmışlardır. Üstüne arkadaşlarımızın telefonu polis ekiplerince alınıp çekilen görüntüler silinmiştir. Bizler gazeteci depremzedeyiz, çok zor şartlar altında şehrimizin ayağa kalkması için mücadele verirken diğer taraftan da bilgilendirme, duyuru vb. bilgileri kamuoyu ile paylaşıyoruz. Her haberimizde şehrin tüm unsurlarıyla birlik ve beraberlik çağrısı yapıyoruz, şehrimiz için el birliği ile çalışma davetinde bulunuyoruz. Fakat, şehrimizin asayişini sağlamakla görevli polis arkadaşlar bizlerin ne yaşadığını bilmiyor olacak ki, gazetecilere orantısız güç kullanıyorlar.

YIKIMLARIN VE AFETLERİN VURDUĞU KAHRAMANMARAŞ’TA BİR DE KENDİLERİNİN VURDUĞUNU HATIRLATMAK İSTERİZ

Moral motivasyona o kadar ihtiyacımız var ki; küçük bir olumsuz hareket bile kendi iç dünyamıza sürüklüyor. Bizler gazeteciyiz, halka haber ulaştırmakla görevliyiz. İl dışından kentin asayişi için geldiğini düşündüğümüz bir polis grubu, haber yapmak için olay yerinde olan gazeteci arkadaşlarımıza saldırmasını tasvip etmiyoruz. Hele ki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun koordinatör olarak bulunduğu Kahramanmaraş’ta bunu yapan o polislerin, yıkımların ve afetlerin vurduğu Kahramanmaraş’ta bir de kendilerinin vurduğunu hatırlatmak isteriz.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK BİR SALDIRIDIR

Unutulmamalıdır ki gazetecinin görevi kamuoyunu bilgilendirmek, yaşanan olumlu ya da olumsuz olayları topluma yansıtmaktır. Yalnızca kamuoyunu bilgilendirmek amacında olan gazetecilerin bu görevi tüm demokrasiye inanan ülkelerde toplumun ve anayasanın güvencesi altındadır. Gazetecilere yönelik saldırılar, toplumun haber alma, bilgilenme hakkını engellemeye yönelik olduğu kadar, basın özgürlüğüne yönelik de bir saldırıdır. Kitle iletişim araçları sayesinde bireysel özgürlükler ve insan haklarının öne çıktığı dünyamızda; enformasyon görevini yürüten değerli üyelerimize yapılan bu menfur saldırıyı kınıyoruz. Sorumluluk sahibi ve siyasetçilerin, basın ve ifade özgürlüğü noktasında sorumluluklarını yerine getirmelerini bu noktada demokrasinin güvencesi gazetecilere yönelik saldırı yapılmaması yönünde kitlelerini şiddetle uyarmalarını bekliyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
Basın Camiası Tek Yürek OlduGazetecilere Yapılan Saldırı Kınandı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta Deprem Yeşilgöz’ün Rengini Değiştirdi
Kahramanmaraş’ta Deprem Yeşilgöz’ün Rengini Değiştirdi
Başkan Güngör; “Koordinasyon içerisinde çalışıyoruz”
Başkan Güngör; “Koordinasyon içerisinde çalışıyoruz”
Toplu taşımada 3 yeni hat hizmete açıldı!
Toplu taşımada 3 yeni hat hizmete açıldı!
ABD Uçak Gemisi, Sahra Hastaneleri, Deprem ve İşgal Planı
ABD Uçak Gemisi, Sahra Hastaneleri, Deprem ve İşgal Planı
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber