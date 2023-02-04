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Başkan Bozdağ güven tazeledi!

S.S. Pazarcık Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yaşar Bozdağ, 5. kez başkan olmanın, bir kere daha güven tazelemenin mutluluğunu yaşıyor.

Başkan Bozdağ güven tazeledi!

Başkan Bozdağ güven tazeledi!

S.S. Pazarcık Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yaşar Bozdağ, 5. kez başkan olmanın, bir kere daha güven tazelemenin mutluluğunu yaşıyor.

04 Şubat 2023 Cumartesi 16:05

04 Şubat Cumartesi günü, Pazarcık Cevizaltı Düğüm Salonunda yapılan 5. Olağan Genel Kurulu Divan Başkanının teşekkülü, hesapların ve faaliyet raporunun ibrası ile başladı. Hesapların ve faaliyet raporunun ibrası ardından tahmini bütçe gündeme geldi. Divan kurulunun üyelerin oylamasıyla geçilen açık usul seçimlerde mevcut Başkan Yaşar Bozdağ üyelerinin oylarının çoğunluğunu alarak yeniden başkan seçildi. Tahmini bütçenin de ibra edilmesi sonrası bir konuşma yapan 1.502 üyesi bulunan Kooperatifin Başkanı Yaşar Bozdağ, “Önce genel kurulun ilçelerine, ortaklarına, üyelerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek; “Beni 5. kez seçtiniz. Yükümü, sorumluluğumu daha da arttırdınız. Sizlere hizmet etmekten gurur duydum, duyuyorum, duyacağım. Sizlere layık olacağıma söz veriyorum. Sağ olun, var olun” diye konuştu.

“YAPTIKLARIMIZ YAPACAKLARIMIZIN TEMİNATIDIR”

Neler yaptığımızı neler yapacağımızı anlatıyoruz. Ama bu yaptıklarımızı kesinlikle yeterli görmüyoruz diyen Başkan Bozdağ, “Kendimizi anlatırken haddimizi bilerek şaşmaz ölçüyü de elden bırakmıyoruz. Kendi kararlarımızı mutlak doğrular olarak kabul etmiyoruz. İnsan olduğumuzu ve hata yapma ihtimalimizi göz ardı etmiyoruz. Hakkaniyet ölçüsünü elden bırakmıyoruz ve gurura kapılmıyoruz, Sizlerin sevgisini bugün olduğu gibi yarın da kazanmak istiyor ve gök kubbe altında, hayırla yad edilmek istiyoruz. Pazarcıklı Esnafımız için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Çünkü biz bu işe aşkla ve sevda ile girdik. Esnaf ve sanatkarların ortak aklı ve vicdanı olmaya çalışıyoruz. Sizlerin emanetini taşımanın ağır sorumluluğunu hiç unutmadık, Bulunduğumuz makamın üstlendiğimiz sorumluluklarını gereğini yerine getiren, sizlerin temsilcisi, sözcüsü, olduğumuzu unutmadık. Biz sadece sizin bize emanet ettiğiniz bu imkanın sizin menfaatlerinizin korunması için en iyi şekilde, değerlendirmeye çalışıyoruz. Verdiğimiz sözleri hiçbir zaman unutmadık” dedi.

“ESNAFIMIZ İÇİN NASIL DAHA FAYDALI HİZMETLER VEREBİLİRİZ ÇABASI İÇERİSİNDEYİZ”

Kefalet Kooperatifleri Pazarcık Esnaf Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yaşar Bozdağ, “Amacımız, esnafımız için nasıl daha faydalı hizmetler verebiliriz çabası içerisindeyiz. Esnaflarımız bize güveniyor. Bu bizim için büyük bir onur olduğu kadar, sorumluluklarımızı da artırıyor. Bu sorumluluklarımızın da bilincindeyiz. Şahsım ve yönetim kurulumla birlikte en iyi şekilde hizmet vermeye çalışacağız. Biz her geçen gün büyüyen bir aileyiz. Esnaflarımızın güvenine layık olmaya çalışacağız” dedi.

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Başkan Bozdağ Güven Tazeledi!
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