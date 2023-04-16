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Başkan Çelik: Organize Kötülük Sadece Kızılay’a Değil, Yardım Bekleyen Afetzede Ve Hastalara Yapılıyor

Türkiye Kızılay Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, 81 ilde eş zamanlı yayınlanan bildiriye ilişkin açıklamasında, “Organize kötülüğün yalnızca Kızılay’ın itibarına değil Türkiye genelinde insani yardım ve kan ürünü bekleyen binlerce afetzede ve hastanın hayatına da kast ettiğini üzülerek ifade etmek durumundayız” dedi.

Başkan Çelik: Organize Kötülük Sadece Kızılay’a Değil, Yardım Bekleyen Afetzede Ve Hastalara Yapılıyor

Başkan Çelik: Organize Kötülük Sadece Kızılay’a Değil, Yardım Bekleyen Afetzede Ve Hastalara Yapılıyor

Türkiye Kızılay Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, 81 ilde eş zamanlı yayınlanan bildiriye ilişkin açıklamasında, “Organize kötülüğün yalnızca Kızılay’ın itibarına değil Türkiye genelinde insani yardım ve kan ürünü bekleyen binlerce afetzede ve hastanın hayatına da kast ettiğini üzülerek ifade etmek durumundayız” dedi.

16 Nisan 2023 Pazar 10:11

Türkiye Kızılay Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mustafa Edip Çelik, Türkiye Kızılay Derneği’nin 81 ilde eş zamanlı olarak yayımladığı bildiriyi Kahramanmaraş kamuoyuyla paylaştı.

‘Asrın Felaketi’ olarak tanımlanan depremlerin ilk anından itibaren Türk milletinin merhamet elini afetzedelerle buluşturmak için var güçleriyle çalıştıklarını vurgulayan Çelik, mesajının devamında şu ifadeleri kullandı;

“Bizler Türkiye Kızılay Derneği’nin 81 İl Merkezi Başkanları olarak 570 Şube ve Temsilcilik Yönetim ve Denetim Kurulları ile Kızılay Kadın, Genç Kızılay, Kızılay Engelsiz teşkilatlarımızın tamamını temsilen aşağıdaki hususları kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. Asrın Felaketi diye tanımlanan Pazarcık-Elbistan depremlerinin ilk anından itibaren milletimizin merhamet elini afetzedeler ile buluşturmak için Kızılaycılar olarak Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık ve Genel Merkez Yönetim Kurulumuzun liderliğinde var gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Fahri Başkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yüksek himayelerinde ivmelenen 155 yıllık şefkat ve merhamet yolculuğumuz devletimizin ve insaniyetperver milletimizin destekleriyle yurdumuzun her köşesinde ve dünyanın dört kıtasında devam ediyor. Kızılay, 192 Kızılay ve Kızılhaç arasında tüm dünyada en fazla insan hayatına dokunan milli cemiyet olma haklı gururu ve sorumluluğunu taşırken “Geride kimseyi bırakma!” şiarı ile insan onurunu korumak ve ıstırabını dindirmek için her geçen gün adımlarını büyütüyor.

“Afetzede ve hastaların hayatına kast ediliyor”

Ne var ki milletimizin cemiyetimiz aracılığı ile afetzedelerle dayanışmasına en çok ihtiyaç duyduğu bu zor günlerde Kızılay’a ve çalışmalarına yönelik yalan, yanlış veya eksik bilgilerle üretilmiş çok sayıda haber görüyor, neredeyse her afetten sonra benzer çevreler tarafından organize edilen sistematik yıpratma çabaları gözlemliyoruz. Ancak bu organize kötülüğün yalnızca Kızılay’ın itibarına değil Türkiye genelinde insani yardım ve kan ürünü bekleyen binlerce afetzede ve hastanın hayatına da kast ettiğini üzülerek ifade etmek durumundayız. Biz büyük Kızılay Ailesi olarak Kızılay’ı gündelik çekişmelerin tarafı yaparak yıpratmaya çalışan bu türden maksatlı girişimlerin tamamını kararlılıkla reddediyoruz.

“Tüm vatandaşlarımızı Kızılay’ın destekçisi olmaya davet ediyoruz”

300 binden fazla gönüllüsü, 50 binin üzerindeki üyesi ve 15 binden fazla çalışanı ile milli cemiyetimiz Kızılay ihtiyaç duyulan her yerde ve her zaman hizmetleri ile ayrım gözetmeksizin her insanın yanında olmaya devam edecektir. Bu vesile ile milletimizi şimdiye dek olduğu gibi bugün ve yarın da ihtiyaç sahiplerinin yanında durmaya, ayni ve nakdi bağışlarıyla desteklemeye, hastalarımıza şifa olacak kan ve kök hücre bağışlarını düzenli yapmaya, gönüllü çalışmalara katılmaya ve merhamet çınarı Kızılay’ın güçlü destekçileri olmaya davet ediyoruz. Saygılarımızla.”

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