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Başkan Çevik, ‘Size de yazık verdiğiniz ikramiyeye de’

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin 100. Yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye vermesine ilişkin eleştiride bulundu.

Başkan Çevik, ‘Size de yazık verdiğiniz ikramiyeye de’

Başkan Çevik, ‘Size de yazık verdiğiniz ikramiyeye de’

Gelecek Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muharrem Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin 100. Yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin TL ikramiye vermesine ilişkin eleştiride bulundu.

12 Ekim 2023 Perşembe 09:39

Başkan Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir defaya mahsus emekliye 5 bin TL'lik ikramiye vermesini eleştirdi. Erdoğan'ın alenen emeklilerle dalga geçtiğini ifade eden Çevik şunları söyledi:" Sözde ekimde emeklilere maaş müjdesi vardı. Fakat şimdi geldiğimiz durum ortada. Cumhurbaşkanı Erdoğan maaş müjdesini bir kenara bırakıp, 5 bin TL'lik ikramiye ile maaş zammını unutturmaya çalışıyor. Emekliler bu alicengiz oyununa gelmez. Bizler bu numaraları yutmayız. Emeklilere reva gördüğünüz hayat standartı bu mu? Nedir bu emeklilerin sizden çektiği? Size de, vereceğiniz maaş zammına da, ikramiye rakamına da yazıklar olsun. Siz bu ülkenin, emeklilerin başına gelmiş en kötü yönetimlerden birisiniz.

"DEPREM BÖLGESİNDE SORUNLAR DEVAM EDİYOR"

Gıda fiyatları almış başını gitmiş. Halk temel ihtiyaç olan gıdaya ulaşmada zorluk çekiyor. 3 poşet gıdanın ₺2.500 TL olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Emekli, asgari ücretli geçim nasıl olacak diye düşünüyor. Kira fiyatları %600 oranında arttı, KDV vergi oranı yüksek olduğu için esnaf canından beziyor. Deprem bölgesinde sorunlar devam ediyor. İnsanların barınma ihtiyacı halen devam ediyor. Önümüz kış, acilen çözüm bulunması gerekiyor. İktidar artık geçici göz boyamalarla, küçük rakamlarla değil kalıcı eserleri ile halkı refaha ulaştırmaya çalışmalı"dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Çevik‘Size De Yazık Verdiğiniz Ikramiyeye De’
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