Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran
Doğa Yürüyüşlerinde Yeni Rota Çokran
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği doğdu
Kahramanmaraş'ta yeni yılın ilk bebeği...
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa ile Eğlenceye Doydu
Kahramanmaraş’ta Minikler Fuarda Rafadan Tayfa...
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara Ücretsiz Ring Seferleri Başladı!
Merkez Spor Kompleksi Otoparkından Fuara...
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser ve Sinema Gösterisiyle Devam Edecek
Ağustos Fuarı, Pazartesi Günü Konser...

Başkan Görgel, Ak Parti 166. Genişletilmiş il başkanları toplantısı’na katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 166. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan Başkan Görgel, “Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Görgel, Ak Parti 166. Genişletilmiş il başkanları toplantısı’na katıldı

Başkan Görgel, Ak Parti 166. Genişletilmiş il başkanları toplantısı’na katıldı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 166. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katılan Başkan Görgel, “Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

11 Eylül 2024 Çarşamba 16:27

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 166. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın da yer aldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;Filistin’deki soykırım, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Türkiye, dünya siyaseti ve Türkiye’de tüm alanlarda hayata geçirilen projelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 166. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımıza; İl Başkanımız Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları Başkanımız Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanımız Feyzullah Eren Aşçı ile birlikte katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinledik.Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GörgelAk Parti 166. Genişletilmiş Il Başkanları Toplantısı’na Katıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstiklal Üniversitesi İle Doğaka Arasında Çifte Protokol
İstiklal Üniversitesi İle Doğaka Arasında Çifte Protokol
Akın ve Çevik ailesinin en mutlu günü!
Akın ve Çevik ailesinin en mutlu günü!
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart'tan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Mart'tan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı
Başkan Toptaş’tan 3 bin öğrenciye kırtasiye desteği!
Başkan Toptaş’tan 3 bin öğrenciye kırtasiye desteği!
Kahramanmaraş büyükşehir, 16 elektrikli otobüs alıyor!
Kahramanmaraş büyükşehir, 16 elektrikli otobüs alıyor!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2024 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber