Başkan Görgel, Ak Parti 166. Genişletilmiş il başkanları toplantısı’na katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen AK Parti 166. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda; AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı’nın da yer aldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;Filistin’deki soykırım, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrası Türkiye, dünya siyaseti ve Türkiye’de tüm alanlarda hayata geçirilen projelere dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen 166. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımıza; İl Başkanımız Muhammed Burak Gül, Kadın Kolları Başkanımız Asuman Yavuz ve Gençlik Kolları Başkanımız Feyzullah Eren Aşçı ile birlikte katıldık. Sayın Cumhurbaşkanımızın hitaplarını dinledik.Toplantımızın ülkemiz ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.