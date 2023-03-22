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Başkan Görgel: “Perşembe günü tüm vatandaşlarımızı iftar programına davet ediyorum”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ramazan Ayı’nın ilk günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı iftar programına tüm vatandaşları davet etti.

Başkan Görgel: “Perşembe günü tüm vatandaşlarımızı iftar programına davet ediyorum”

Başkan Görgel: “Perşembe günü tüm vatandaşlarımızı iftar programına davet ediyorum”

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Ramazan Ayı’nın ilk günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı iftar programına tüm vatandaşları davet etti.

22 Mart 2023 Çarşamba 11:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Ayı’nın ilk iftarında Kahramanmaraş halkı ile bir araya gelecek. 23 Mart Perşembe günü gerçekleştirilecek olan program, Milli İrade meydanında gerçekleştirilecek.

Program öncesi tüm vatandaşları iftar programına davet eden Başkan Görgel,

“Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Ayı’nı tebrik ediyorum. İnşallah bizler de bu zorlu süreçten bu Ramazan Ayı’nda birlik ve beraberlik ruhu ile o ruha uygun bir şekilde daha rahatlamış bir şekilde bu süreci tamamlarız. Tabi bu Ramazan Ayı’nın başlangıcı ile beraber Sayın Cumhurbaşkanımız da ilk iftarını şehrimizde vatandaşlarımız ile birlikte yapacak. Tabibiliyorsunuz kalıcı konutlarımızın temeli atıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, hem Kahramanmaraş’ta hem de diğer illerde eş zamanlı temel atma törenlerini burada gerçekleştirecek. Saat 17.00’de Büyükşehir Belediyesi’nin önündeki alanda temel atma merasimini gerçekleştireceğiz. Sonrasında ise inşallah iftarımızı yapacağız” dedi.

“Perşembe Günü İftarımızı Hep Birlikte Açalım”

Perşembe günü gerçekleştirilecek olan program hakkında da bilgiler veren Görgel, “Biliyorsunuz şehrimize bu süreçte vatandaşlarımızın biraz olsun ticari faaliyetlerini sürdürebilmesi anlamında konteyner çarşılar yaptık. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımızla beraber inceleyeceğiz. Sonra da daha neler katabiliriz onları yerinde görme fırsatı bulacağız. Kalıcı konutlardan daha önce yapılan rezerv konutlara depremzede vatandaşlarımızı yerleştirmeye başladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın oralara da ziyaretleri olacak. Ramazan Ayı’nın ilk günü hem Cumhurbaşkanımızı ağırlayacağız hem vatandaşlarımızla iftarımızı yapacağız. Ben tüm vatandaşlarımızla inşallah o iftarda beraberce iftarımızı açalım diyorum. Yeniden tüm Kahramanmaraşlı hemşerilerimizin Ramazan Ayı’nı tebrik ediyor ve bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

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Başkan Görgel: “Perşembe Günü Tüm Vatandaşlarımızı Iftar Programına Davet Ediyorum”
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