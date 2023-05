Başkan Güngör, ‘Amatör spor kulüplerimize desteklerimizi sürdürüyoruz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen ‘Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı’na katıldı. Batıpark Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programda; Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti 27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal ve 28. Dönem Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici, kulüp yöneticileri, antrenörler ve sporcular da yer aldı. Destek programında yaptığı konuşmada, sporun şehirler için önemini vurgulayan Güngör, “Şehrimizi her alanda yeniden imar ederek gelecek nesillerimize daha iyi bir şehir bırakmak için gayret ediyoruz. Şehirlerin alt ve üstyapısı elbette önemli ancak o şehrin kültürü, sanatı, sporu da en az o kadar önemli” dedi.

Türkiye’de Bir İlk

Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine sağlanan desteklerden bahseden Güngör, “Ülkemiz son yıllarda her alanda olduğu gibi spor alanında da çok önemli yatırımlar yapıyor ve sporcularımıza her alanda ciddi destekler sağlanıyor. Her geçen gün bu desteğin artarak devam ettiğini görüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de sporda Kahramanmaraş Modeli adını verdiğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Türkiye’de bir ilk. Başarıyı ödüllendiren bir sistem geliştirdik. 2021 yılında amatör spor kulüplerimize 1 Milyon TL’lik maddi yardımda bulunduk. 2022 yılında desteğimizi 2 Milyon TL’ye çıkardık. İnşallah bu yıl da desteklerimiz artarak devam edecek. Çünkü biz amatörü desteklersek profesyonele ulaşabileceğimizi çok iyi biliyoruz” cümlelerini kaydetti.

Stadyum ve Tam Olimpik Yüzme Havuzu

Şehre inşa edilecek yeni stadyum ve tam olimpik yüzme havuzuna ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Depremlerde birçok spor tesisimiz hasar aldı ve yıkıldı. Bunların yenilenmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile şehrimize yeni tesisler kazandıracağız. Şehrimizin yeni bir stadyum ihtiyacı var. Bu noktada önemli bir aşama kat ettik, bu süreç devam ediyor. İnşallah önümüzdeki süreçte stadyumumuzu şehrimize kazandıracağız. Tam olimpik yüzme havuzu projemizde de çalışmalarımız devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte bu projemizi hayata geçireceğiz. Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız ile yaptığımız protokol çerçevesinde ilk etapta 46 halı sahanın yapımına başladık. Bunların büyük bir kısmı yapıldı ve devam ediyor. Bu sayıyı inşallah 100’e çıkaracağız” diye konuştu.