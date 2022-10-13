Başkan Güngör, ‘Anadolu’nun en büyük kitap fuarına davetlisiniz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 14 Ekim Cuma günü (yarın) açılışı gerçekleştirecek Kahramanmaraş Uluslararası 8’inci Kitap ve Kültür Fuarı’nın düzenleneceği KAFUM’u ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Basın mensuplarının da yer aldığı ziyarette yayınevlerinin stantlarını gezerek görevlilerle sohbet eden Başkan Güngör, “Yarın inşallah Kahramanmaraş'ımızda Uluslararası 8’inci Kitap ve Kültür Fuarımızı açıyoruz. Anadolu’nun en büyük kitap fuarı olma özelliği taşıyan bu fuar; açıldığı günden bu güne kadar her yıl daha da büyüyor, aynı ölçüde ilgi görüyor” açıklamalarında bulundu.

Yüzlerce Yazar, Binlerce Eser ve Etkinlik

Düzenlenecek fuarda birçok etkinliğin de okuyucuyla buluşacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanımız Sayın Prof. Dr. Fahrettin Altun, açılışımıza onur konuğumuz olarak teşrif edecek. Fuarımız bu yıl çok geniş kapsamlı olacak, 210 yayınevimizin binlerce eseri okuyucuyla buluşacak. Yaklaşık 350 yazarımız burada imza günleri ve söyleşilerle okurlarıyla bir araya gelecek. Şiir ve edebiyatın başkentinde fuarımız kapsamında 2 konferans, 5 gençlik buluşması, 50 söyleşi ve özel oturumlar gerçekleşecek. Düzenlenecek özel oturumlarla da şehrimizin çok değerli yazar ve şairlerini anacağız. Mevlana İdris Zengin, Rasim Özdenören, Bahaettin Karakoç ve Nuri Pakdil’in hatıralarını yâd edeceğimiz bu programlarla onların edebi zenginliğini farklı perspektiflerden dinleyeceğiz” diye konuştu.

“300 Bin Ziyaretçi Hedefliyoruz”

Başkan Güngör açıklamasında bu yıl hedeflenen ziyaretçi sayısını da aktardı: “Türkiye'mizdeki, bölgemizdeki ve şehrimizdeki tüm Kahramanmaraş Uluslararası 8 ‘inci Kitap ve Kültür Fuarı'na davet ediyoruz. Bu fuarla katılımcılar hem şehrimizi tanıma hem de edebiyat iklimini teneffüs etme imkânı bulacaklar. 300 bin kişinin üzerinde bir ziyaretçi beklentimiz var. Şimdiden düzenleyeceğimiz bu fuarın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

“UNESCO Hedefimize Emin Adımlarla Yürüyoruz”

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı yapılan çalışmalarda güncel durumu da paylaşan Başkan Güngör açıklamasını, “Kahramanmaraş ulusal ve uluslararası düzeyde çok değerli şair ve yazarların şehri. Bu değerimizle diyoruz ki, ‘Bu şehrin söyleyecek sözü var’. Türkiye'de ilk defa Kahramanmaraş olarak şiir ve edebiyat dalında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olmak için müracaat ettik ve bunun için çalışıyoruz. Yaptığımız yoğun çalışmalarla adımız yedek listeye yazdırdık. Allah'ın izniyle, önümüzdeki süreçte asıl listede yer alacağız. Bu fuarımız da şiir ve edebiyatın başkenti iddiamızı besliyor ve destekliyor” sözleriyle tamamladı.