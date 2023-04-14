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Başkan Güngör, Bakan Bilgin İle Saha Ziyareti Gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alandaki çalışmaları takip etmek üzere şehre gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Başkan Güngör, Bakan Bilgin İle Saha Ziyareti Gerçekleştirdi

Başkan Güngör, Bakan Bilgin İle Saha Ziyareti Gerçekleştirdi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, alandaki çalışmaları takip etmek üzere şehre gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

14 Nisan 2023 Cuma 12:16

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyarette bulunmak ve şehrin yeninde imarı noktasında yürütülen çalışmaları yerinde incelemek üzere Kahramanmaraş’a gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi. Bakan Bilgin’in Kahramanmaraş programı, Afet Koordinasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen istişare ve değerlendirme toplantısı ile başladı. Devamında Başkan Hayrettin Güngör ve Bakan Bilgin; Muhsin Yazıcıoğlu Eğitim, Kültür, Spor ve Sosyal Kampı ve Ticaret Borsası’nı da ziyaret etti. Heyet, Ulu Camii önüne kurulan geçici çarşıda esnaflarla da bir araya gelerek hayırlı işler temennisinde bulundu.

Şehrimiz ve Hemşehrilerimiz İçin

Ziyaretler sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Depremin yol açtığı tahribatları gidermek ve yaralarımızı sarmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, milletvekillerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, kardeş belediyelerimiz ve STK’larımızla yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin ile şehrimizde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunduk. Tüm paydaşlarımızla birlikte şehrimiz ve hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.

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Başkan GüngörBakan Bilgin İle Saha Ziyareti Gerçekleştirdi
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