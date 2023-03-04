Başkan Güngör, Bakan Yanık İle Asya Ekiplerini Ziyaret Etti

Şehirde bir yandan afet ve acil durum çalışmalarını koordine ederken bir yandan da depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yoğun gayret gösteren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, incelemelerde bulunmak üzere şehre gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile birlikte bakanlık bünyesinde çalışmalarını sürdüren Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekiplerini ziyaret etti. 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal ve Habibe Öçal ile İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyarette heyet, ASYA ekipleri ile bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Hemşehrilerimiz İçin Çalışmayı Sürdürüyoruz

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Şehrimizi tekrardan ayağa kaldırmak ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını eksiksiz olarak yerine getirmek için tüm ekiplerimizle birlikte yoğun gayret gösteriyoruz. Bugün de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanımız Mahir Ünal, milletvekillerimiz Cihat Sezal ve Habibe Öçal, İl Başkanımız Fırat Görgel ile bakanlığımız bünyesinde çalışmalarını sürdüren Afet Acil Sosyal Yardım ekiplerini ziyaret ettik. Gece gündüz demeden hemşehrilerimiz için çalışmayı sürdürüyoruz. Şehrimiz ve depremzede kardeşlerimiz için emek veren tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz” diye konuştu.