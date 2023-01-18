Başkan Güngör, Barolar Birliği Başkanı Sağkan’ı Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi programa katılmak için Kahramanmaraş’a gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Kahramanmaraş Baro Başkanı Muhammed Burak Gül’ün de yer aldığı ziyarette Başkan Hayrettin Güngör; istiklal ve istikbalin öncü şehri Kahramanmaraş’ın Milli Mücadelesi, İstiklal Madalyası, yöresel lezzetleri ve geleneksel el sanatları hakkında misafirlerine bilgiler aktardı. Başkan Hayrettin Güngör, nazik ziyaretleri için Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’a teşekkür ederek,Büyükşehir Yayınları’ndan hediye etti.

Şehrimiz Hakkında Bilgiler Aktardık

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Programı kapsamında şehrimize gelen Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Erinç Sağkan ve beraberindeki heyeti misafir ettik. İstiklal Madalyamız, Milli Mücadelemiz, kahraman ecdadımız, yöresel lezzetlerimiz ve geleneksel el sanatlarımıza ilişkin misafirlerimize bilgiler aktardık. Nazik ziyaretleri için Sayın Sağkan ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.