Başkan Güngör, ‘Binevler bölgesinde yenileme çalışmalarımız sürüyor’

Her fırsatta şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Binevler bölgesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Esnafları iş yerlerinde ziyaret ederek hayırlı işler dileklerini ileten ve Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi’ne ilişkin görüşlerini alan Başkan Güngör, ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Her fırsatta hemşehrilerimizle birlikte olmaya gayret ediyoruz. Bugün de Binevler bölgesinde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Esnafımız büyük bir gayretle faaliyetlerine devam ediyor. İş yerleri yıkılan ve hasar alan esnaflarımız için de geçici çarşılar oluşturuyoruz. Uygun alanlarda çarşılarımızın sayısını artırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Geniş Kapsamlı Bir Proje

Deprem sonrası Binevler Bölgesi Cadde Yenileme Projesi’nde çalışmaların tekrar başladığını vurgulayan Başkan Hayrettin Güngör, “Binevler bölgesinde başladığımız cadde düzenleme çalışmalarımız deprem dolayısıyla aksamaya uğramıştı. Yağmursuyu, içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı, kaldırım, yürüme alanları ve bisiklet yoluyla geniş kapsamlı bir proje. Bölgede yıkım çalışmalarının tamamlandığı alanlarda çalışmalarımıza tekrar başladık. Ekiplerimiz asfalt ve kaldırım çalışmalarına devam ediyor” ifadelerini kullandı.