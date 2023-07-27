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Başkan Güngör, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi’ni Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen BM Habitat İyi Niyet Elçisi veSuudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud’u makamında ağırladı.

Başkan Güngör, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi’ni Ağırladı

Başkan Güngör, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi’ni Ağırladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, programı kapsamında şehre gelen BM Habitat İyi Niyet Elçisi veSuudi Arabistan Prensesi Lamia Bint Majid Al Saud’u makamında ağırladı.

27 Temmuz 2023 Perşembe 21:00

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi inceleme ve çalışma ziyaretinde bulunmak üzere şehre gelen Suudi Arabistan Prensesi ve Birleşmiş MilletlerHabitat İyi Niyet Elçisi Lamia Bint Majid Al Saud’u makamında ağırladı. Prenses Lamia Bint Majid Al Saud ve beraberindeki heyete, şehrin tekrar ayağa kaldırılması noktasında yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, gelinen son aşamayı da değerlendirdi.

Gerçekleştirilen görüşmede İstiklal Madalyası ve Kahramanmaraş’ın milli mücadeledeki yerine dair bilgileri de paylaşan Başkan Hayrettin Güngör, ardından heyet ile şehirde devam eden çalışmalara ilişkin saha ziyareti gerçekleştirdi.

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Başkan GüngörBirleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi’ni Ağırladı
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