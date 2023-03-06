Başkan Güngör, ‘Bu zor günleri birlikte aşacağız’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte şehrin farklı noktalarında depremzedelerle bir araya gelerek acılarını paylaştı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyaretlerde heyet, şehirde faaliyet gösteren gönüllü çalışanlarla da bir araya gelerek hizmetleri için teşekkür etti. Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin farklı noktalarında depremzede kardeşlerimizle bir araya gelerek acılarını paylaşıyoruz. Devlet ve millet olarak el birliğiyle bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Şehrimizi tekrar ayağa kaldırma ve depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında var gücüyle çalışan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.