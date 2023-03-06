Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...

Başkan Güngör, ‘Bu zor günleri birlikte aşacağız’

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Devlet ve millet olarak el birliğiyle bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Şehrimizi tekrar ayağa kaldırma ve depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında var gücüyle çalışan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Güngör, ‘Bu zor günleri birlikte aşacağız’

Başkan Güngör, ‘Bu zor günleri birlikte aşacağız’

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Devlet ve millet olarak el birliğiyle bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Şehrimizi tekrar ayağa kaldırma ve depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında var gücüyle çalışan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

06 Mart 2023 Pazartesi 11:51

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte şehrin farklı noktalarında depremzedelerle bir araya gelerek acılarını paylaştı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal ve İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı ziyaretlerde heyet, şehirde faaliyet gösteren gönüllü çalışanlarla da bir araya gelerek hizmetleri için teşekkür etti. Ziyaretlere ilişkin açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizin farklı noktalarında depremzede kardeşlerimizle bir araya gelerek acılarını paylaşıyoruz. Devlet ve millet olarak el birliğiyle bu zor günlerin de üstesinden geleceğiz. Şehrimizi tekrar ayağa kaldırma ve depremzede kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında var gücüyle çalışan tüm ekiplerimize ve gönüllülerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör‘Bu Zor Günleri Birlikte Aşacağız’
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta prefabrik çarşı’da altyapı çalışmaları sürüyor!
Kahramanmaraş’ta prefabrik çarşı’da altyapı çalışmaları sürüyor!
Bakan Kurum “Kahramanmaraş’ta 21 bin konut yapımına başlanacak”
Bakan Kurum “Kahramanmaraş’ta 21 bin konut yapımına başlanacak”
Onikişubat Belediyesi’nden Depremzede 1000 Aileye Çadır Desteği
Onikişubat Belediyesi’nden Depremzede 1000 Aileye Çadır Desteği
Kahramanmaraş Valiliğinden su açıklaması!
Kahramanmaraş Valiliğinden su açıklaması!
Ekmek Fabrikası’ndan Depremzedelere Günlük 15 Bin Ekmek
Ekmek Fabrikası’ndan Depremzedelere Günlük 15 Bin Ekmek

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber