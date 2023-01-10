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Başkan Güngör, ‘Çalışan gazeteciler günü kutlu olsun’

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Her bir mesleğin kendine özgü bir etiği, kuralları bulunuyor. Emeğiyle çalışan, vatandaşlarımızla idare arasında köprü vazifesi gören ve doğru bilgi aktaran tüm gazetecilere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Güngör, ‘Çalışan gazeteciler günü kutlu olsun’

Başkan Güngör, ‘Çalışan gazeteciler günü kutlu olsun’

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Şairler Tepesi’nde düzenlenen programda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Güngör, “Her bir mesleğin kendine özgü bir etiği, kuralları bulunuyor. Emeğiyle çalışan, vatandaşlarımızla idare arasında köprü vazifesi gören ve doğru bilgi aktaran tüm gazetecilere yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

10 Ocak 2023 Salı 16:29

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen programda basın mensupları ile bir araya geldi. Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen programda; Vali Ömer Faruk Coşkun, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, ilçe belediye başkanları, Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar ile basın mensupları da yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan Cemiyet Başkanı Çuhadar; gazetecilere yönelik hayata geçirilen çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da programda yaptığı konuşmada tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı.

Demokrasinin En Temel Unsuru

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Öncelikle tüm basın mensubu arkadaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, tüm gazetecilerimize başarılar diliyorum. Her bir mesleğin kendine özgü bir etiği, kuralları bulunuyor. Emeğiyle çalışan, vatandaşlarımızla idare arasında köprü vazifesi gören ve doğru bilgi aktaran tüm gazetecilere yürekten teşekkür ediyorum. Bugün ülkemizde ve dünyanın farklı bölgelerindeki olayları bizler gazeteciler vasıtasıyla öğreniyoruz. İnsanların haber alma hakkının ve özgürlüğünün ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Demokrasinin en önemli unsurları arasında basın ve haber almak da yer alıyor” ifadelerini kullandı.

Kapsamlı Bir Çalışma Gerçekleştirdik

Katılımcılara Şairler Tepesi’nde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin de bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Burası gerçekten Kahramanmaraş’ımızın en önemli mekânlarından bir tanesi. Bu mekânı müstecirden devraldık ve kapsamlı bir çalışma yürüttük. Burası 100 dönümlük bir alan. Restoran kısmını tamamladık, çay bahçelerinde ise düzenlemeler devam ediyor. Burada bir de isim değişikliği yaptık. Şiir ve edebiyatın başkentine uygun olarak bu mekânımızın ismini Şairler Tepesi olarak belirledik. Restoran kısmının ismi Ahir Sofrası, çay bahçelerinin ise Mihriban ve Monaroza olacak” diye konuştu.

Turizm Altyapımızı Güçlendiriyoruz

Şehir merkezinde bulunan turizm alanlarında gerçekleştirilen çalışmalardan da bahseden Güngör, “Şehrimizin turizm altyapısını güçlendirecek yatırımlarımızı da hayata geçirmeye devam ediyoruz. Pınarbaşı Çınaraltı dediğimiz mekânda hayata geçireceğimiz projemizin ihale süreci devam ediyor. Çınaraltı, şehrimizin en marka alanlarının başında geliyor. Yeme içme mekânı, yeşil alanları ve sosyal donatılarıyla burası şehrimizin en gözde mekânlarından birisi olacak. Çamlıca Sosyal Tesisleri’nde de çalışmalarımız devam ediyor. Sarayaltı yolumuzu genişlettik ve bölgeye bir de köprü inşa ettik. Köprünün hemen yanında Kadıoğlu Konağı ve Hayrigül 1 – 2 evlerimiz var. Bu mekanlarda da restorasyon çalışmaları devam ediyor. Tarihi dokusuyla son derece nezih bu mekânı da şehrimizin turizmine kazandıracağız” dedi.

Çalışan Gazeteciler Günü’nü Kutluyorum

Vali Ömer Faruk Coşkun, programda yaptığı konuşmada, “Tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Basın mensubu arkadaşlarımız mesai mefhumu gözetmeksizin aziz milletimizin haber alma hakkını doğru yönde kullanması için çok ciddi çalışmalar yürütüyorlar. Bu anlamda ilkeli, tarafsız ve basın ahlak ilkelerine uygun olarak vazifesini ifa eden basın mensuplarımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Başkan Güngör‘Çalışan Gazeteciler Günü Kutlu Olsun’
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