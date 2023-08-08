Başkan Güngör; “Daha gelişmiş ve kalkınmış Çağlayancerit için gayret ediyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Berk ile bir araya geldi.

KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak’ın da hazır bulunduğu ziyarette; Çağlayancerit’te yürütülen ve planlanan alt ve üstyapı yatırımları, ilçenin katma değerinin artırılması noktasında gerçekleştirilen faaliyetler ve mahallelerin ihtiyaçları gibi konular değerlendirildi.

Ziyaretleri için Hanifi Sarıaltun ve Mehmet Berk’e teşekkür eden Başkan Güngör, “Çağlayancerit Belediye Başkanımız Hanifi Sarıaltun ve ilçe başkanımız Mehmet Berk misafirimiz oldu. İlçemizde yürüttüğümüz ve planladığımız yatırımlarımızı değerlendirdik. AB tescilli Çağlayancerit Cevizi’mizin katma değerinin artırılması noktasında gerçekleştirilecek çalışmaları istişare ettik. Daha gelişmiş ve kalkınmış Çağlayancerit için ilçe belediyemiz, teşkilatımız ve tüm paydaşlarımızla yoğun gayret gösteriyoruz” dedi.