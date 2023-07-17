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Başkan Güngör, Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği İle Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali MuhyeddinKaradaği, DİB Din İşleri Yüksek Kurul Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Dr. AbdulcelilAlpkıray’ı makamında ağırladı.

Başkan Güngör, Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği İle Bir Araya Geldi

Başkan Güngör, Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği İle Bir Araya Geldi

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali MuhyeddinKaradaği, DİB Din İşleri Yüksek Kurul Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Dr. AbdulcelilAlpkıray’ı makamında ağırladı.

17 Temmuz 2023 Pazartesi 15:49

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bir dizi ziyarette bulunmak için şehre gelen Dünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Ali MuhyeddinKaradaği, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurul Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı ve Müslüman Ülke ve Topluluklar Daire Başkanı Dr. AbdulcelilAlpkıray’ı makamında ağırladı. Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin’in de yer aldığı ziyarette heyet, 6 Şubat’ta meydana gelen depremler ve can kayıpları için Başkan Güngör’e geçmiş olsun ve taziye dileklerini iletti. Dünya Müslüman Âlimler Birliği koordinesinde şehre kazandırılacak eğitim, sağlık, ibadet ve konut kompleksinin görüşüldüğü ziyarette Başkan Güngör, destekleri için heyete teşekkür etti.

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Başkan GüngörDünya Müslüman Âlimler Birliği Genel Sekreteri Karadaği İle Bir Araya Geldi
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