Başkan Güngör, ‘El birliğiyle şehir meydanı projemizi hayata geçireceğiz’

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Şehir Meydanı projesi kapsamında bölgedeki mülkiyet sahipleri için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Başkan Hayrettin Güngör'ün yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Osman Arısal, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Hakan Dereli, Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Şahin Avşaroğlu, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, esnaflar ve hak sahipleri de yer aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör toplantıda, şehirde devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler aktardı. Başkan Hayrettin Güngör, esnaflardan gelen soruları da yanıtladı.

Şehrimize Yeni Yatırımlar Kazandırmaya Devam Edeceğiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, toplantıda yaptığı konuşmada, “Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerimizin çok ciddi dönüşüm projelerine ihtiyacı var. Mevcut yapı stokunun önemli ölçüde dönüşmesi gerekiyor. Bu noktada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve TOKİ iş birliğiyle şehrimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm çalışmalarımız devam ediyor. Saçaklızade de 104 konutluk projemizi tamamlayarak hak sahiplerimize teslim ettik. Kurtlar bölgesindeki rezerv konutlarda da son aşamaya gelindi. İnşallah burası da kısa süre içerisinde tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilecek. İnşallah el birliğiyle şehrimize yeni yatırımlar kazandırmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

Kapalı Çarşı’nın Silueti Yenilendi

Tarihi Kapalı Çarşı’nın cephesinin 10 Milyon TL’lik yatırımla yenilendiğini ifade eden Başkan Güngör, “Kapalı Çarşı Cephe İyileştirme Projesi kapsamında çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Gerçekten tarihi kapalı çarşımız tarihi dokumuza uygun bir şekilde restore edildi. Burada yaklaşık 10 Milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirdik. Tamamını belediye bütçemizden karşıladık. Esnaflarımızdan hiçbir şekilde ücret talebimiz olmadı. Tarihi Kapalı Çarşımızın yeni silueti esnaflarımızın ve hemşehrilerimizin de büyük beğenisini kazandı. Şehrimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Bütüncül Bir Plan Çerçevesinde Dönüşüm Projelerimizi Sürdürüyoruz

Başkan Hayrettin Güngör, “Bütüncül bir plan çerçevesinde şehrimizde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm projelerimiz hız kesmeden devam ediyor. Tarihi Maraş Kalemizin restorasyonunu bitirerek hizmete açtık. Tarihi Maraş Kalesi’nin çevresinde başlatacağımız dönüşüm projemizde de son aşamaya geldik. Etaplar halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tekke Kentsel Dönüşüm projesinde de süreçler devam ediyor. İnşallah kısa süre ihale aşamasını da tamamlayarak derhal inşaat çalışmalarına başlayacağız” diye konuştu.

80 Milyon TL’lik Yatırım

Sarayaltı – Kanlıdere – Kale bağlantı yolu projesi kapsamında da bilgiler aktaran Başkan Hayrettin Güngör, “Sarayaltı – Kanlıdere – Kale bağlantı yolu projemiz kapsamında bölgede çalışmalarımız süratle devam ediyor. Bölgeye 30 Milyon TL’lik yatırımla yeni bir köprü kazandırıyoruz. Yeni köprümüzün inşası da hızla devam ediyor. Proje kapsamında Kanlıdere Köprüsü’nü de restore ederek yayalaştıracağız. Bölgede bulunan Kadıoğlu, Hayrigül ve Hayrigül 2 konaklarını da restore ederek şehrimizin turizm alanlarına kazandıracağız. İnşallah Kadıoğlu dâhil üç tarihi konak restore edilerek kültür yapılarımızın arasında yerini alacak. Sarayaltı – Kanlıdere – Kale Bağlantı Yolu projemizin kapsamında bölgemize yaklaşık 80 Milyon TL’lik yatırım kazandırmış olacağız” dedi.

Şehre Yeni Spor Kompleksi Kazandırılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Şehrimizde iki adet stadyum var ancak ikisi de standartları karşılamadığı için profesyonel müsabaka yapılamıyordu. Biz de her iki alanda da dönüşüm projesi gerçekleştirme kararı aldık. 12 Şubat Stadyumunun bulunduğu alana Şehir ve Kurtuluş Müzesi ve Kongre Merkezi kazandıracağız. 120 dönümlük alana sahip Hanefi Mahçiçek Stadyumu’nun bulunduğu alanı bir spor kompleksine dönüştüreceğiz. İçerisinde stadyumumuz, tam olimpik yüzme havuzu, antrenman sahaları, kulüp binası, bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanları gibi yüksek donatılarıyla çok önemli bir merkez olacak” ifadelerini kullandı.

Turizm Altyapımızı Geliştiriyoruz

Turizm alanlarında devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Şehrimiz gerçekten çok güzel turizm alanlarına sahip. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu alanlarda gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmalarımızla şehrimizin turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Yeşilgöz Mesire Alanımızda da yenileme çalışmalarımızı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Gerçekten hemşehrilerimizden de bu yönde çok güzel geri dönüşler aldık. İnşallah Yeşilgöz’e bir de yörenin mimarisine uygun yeme içme mekânı kazandıracağız. Projemizi hazırladık ve ihale sürecimiz devam ediyor. Fırnız’da da yakın zamanda yenileme çalışmalarımıza başlayacağız. Fırnız’ı yolu, yeme içme mekânları ve gezi alanlarıyla çok güzel bir mekân haline getireceğiz. TOKİ iş birliğiyle hayata geçirilen ve toplamda 300 dönümlük alana sahip olan Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde de çalışmalar tamamlanarak hazır hale getirildi. İnşallah buranın da açılışını gerçekleştirerek vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Senem Ayşe Millet Bahçesi’nde de sona gelindi. Bitkilendirme ve peyzaj çalışmaları devam ediyor. Ali Kayası Cam Seyir Terası da şehrimiz için son derece önemli bir proje. İnşallah bu projemizi de kısa süre içerisinde hayata geçirerek şehrimizin turizm potansiyelini daha da artıracağız” dedi.

Şehrimizin Tarihi Dokusuna Uygun Bir Proje

Şehir Meydan projesi hakkında da bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Özel İdare Binası, şehrimizin hem tarihi dokusuna zarar veriyor hem de galeri alanı fazla olduğu için işlevsel bir şekilde kullanılamıyordu. Buranın daha fonksiyonel hale getirilmesi konusunda bir proje hazırladık ancak hem maliyeti çok yüksek oluyor hem de çok fonksiyonel bir hale getirilemiyordu. Hemşehrilerimizden de buranın yıkılması konusunda ciddi talepler alıyorduk. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde burada bakanlığımızla iş birliği içerisinde şehrimizin tarihi dokusuna uygun bir dönüşüm projesi başlatma kararı aldık ve derhal çalışmalara başladık” diye konuştu.

40 Dönümlük Alan

Projenin 40 dönümlük alanda hayata geçirildiğini belirten Başkan Hayrettin Güngör, “Özel İdare İş Merkezi’nin de içerisinde bulunduğu 40 dönümlük alanda şehrimize yakışır bir projeyi hayata geçiriyoruz. İnşa edeceğimiz yeni meydanda en az bin 500 araçlık bir otopark, yeni cazibe alanları, yeme içme mekânları ve sosyal alanlar yer alacak. Projenin hayata geçirilmesi sürecinde hiçbir esnafımızı da mağdur etmeyeceğiz. Projenin yapım aşamasıyla ilgili süreçte esnaflarımızı sık sık bilgilendireceğiz. İnşallah el birliğiyle bu projemizi de şehrimize kazandırarak Kahramanmaraş’ın katma değerini artıracağız. Valilik binamızı da Kültür Park’ın bulunduğu alana taşıma kararı aldık. Mevcut haliyle 3 bin metrekarelik bir alana sahip valiliğimiz, Kültür Park’ta gerçekleştireceğimiz projeyle 10 bin metrekarelik bir alana sahip olacak” ifadelerini kullandı.

Yeşil Alanların Varlığını Önemsiyoruz

Şehre yeni yeşil alanlar ve parklar kazandırıldığının altını çizen Başkan Güngör, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi şehrimizde standardı yüksek, her yaştan vatandaşımızın gelerek vakit geçirebileceği, sosyal donatı alanları fazla olan yeşil alanların varlığını çok önemsiyoruz. Bu kapsamda, şehrimizin dokusuna uygun, sosyal donatı alanları fazla yapılar inşa ediyoruz. Onikişubat’a 3 farklı merkezde toplamda 60 Milyon TL’lik yatırımla 60 dönümlük yeşil alan ve park kazandırıyoruz. Hayata geçireceğimiz bu yeşil alan ve parklar, içerisinde yer alacak bisiklet parkuru, yeme – içme mekânları, sosyal donatı alanları, kent mobilyaları ve oyun gruplarıyla hemşehrilerimizin katma değerini artıracak” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün konuşmalarının ardından Şehir Meydanı projesi ile ilgili esnaflara yetkililer tarafından teknik bilgiler aktarıldı.