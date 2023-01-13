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Başkan Güngör, Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde Vatandaşlarla Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cuma Namazı sonrası Ertuğrul Gazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Güngör, Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde Vatandaşlarla Buluştu

Başkan Güngör, Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde Vatandaşlarla Buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cuma Namazı sonrası Ertuğrul Gazi Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

13 Ocak 2023 Cuma 16:19

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehrin muhtelif bölgelerinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Cuma namazını Onikişubat Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde bulunan Sakinler Cami’nde eda eden Başkan Hayrettin Güngör, akabinde mahalle sakinleri ile bir araya gelerek muhabbet etti, taleplerini dinledi ve istişarelerde bulundu.

Vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektiren Başkan Güngör, “Cuma namazı sonrası Ertuğrul Gazi mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik, muhabbet ettik. Hamdolsun her zamanki gibi hemşehrilerimizin büyük hüsnü kabulü ile karşılandık. Güler yüzü ve samimi sohbetleriyle cumamızı bereketlendiren hemşehrilerimize teşekkür ediyor, hayırlı günler diliyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

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Başkan GüngörErtuğrul Gazi Mahallesi’nde Vatandaşlarla Buluştu
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