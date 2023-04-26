Başkan Güngör, Geçici Barınma Merkezinde Vatandaşlarla Buluştu

Şehrin farklı noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi’ndeki geçici barınma merkezinde depremzedeleri ziyaret etti. Vatandaşların çadır ve konteynerlerine misafir olan, hane halkıyla sohbet eden ve taleplerini dinleyen Başkan Güngör, ziyarette çocuklarla da yakından ilgilendi.

Şehrimizi Hızla İmar Ediyoruz

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güngör, “Eyüp Sultan Mahallemizdeki geçici konaklama merkezinde barınan hemşehrilerimizi ziyaret ettik, taleplerini dinledik. Hamdolsun çok büyük bir hüsnükabul gördük. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Çok zor bir süreçten geçiyoruz ancak devlet millet el birliğiyle yaralarımızı sarıyor ve şehrimizi hızla yeniden imar etmeye çalışıyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi hemşehrilerimiz bir yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşacak. Şehrimizin imarı noktasında tüm kurum ve kuruluşlarımızla el birliğiyle çalışıyoruz” cümlelerini kaydetti.