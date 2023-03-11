Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!

Başkan Güngör; “Geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürüyor”

Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında son bilgileri alan Başkan Hayrettin Güngör, “Depremzede kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması noktasında konteyner kent kurulumları da devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz” dedi.

Başkan Güngör; “Geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürüyor”

Başkan Güngör; “Geçici barınma merkezlerinin kurulumu sürüyor”

Karacasu Geçici Barınma Merkezi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında son bilgileri alan Başkan Hayrettin Güngör, “Depremzede kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması noktasında konteyner kent kurulumları da devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz” dedi.

11 Mart 2023 Cumartesi 11:13

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal ile birlikte Karacasu Geçici Konaklama Merkezi’ni ziyaret ederek bölgede gerçekleştirilen çalışmalar hakkında son bilgileri aldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Cihat Sezal’ın da yer aldığı ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Hayrettin Güngör, “Tüm kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde depremin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Devlet millet dayanışmasıyla çok ciddi çalışmalar yürütülüyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, milletvekillerimize, kurum ve kuruluşlarımıza, ülkemizin dört bir yanından yardıma gelen belediyelerimize, gönüllülerimize ve gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyoruz” dedi.

Karacasu Konteyner Kent’in İlk Etabı Hizmette

Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgiler aktaran Başkan Güngör, “Depremzede kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarının karşılanması noktasında konteyner kent kurulumları da devam ediyor. Şehrimizde çok ciddi oranda geçici barınma merkezleri oluşturuluyor. Karacasu Geçici Barınma Merkezi’mizde ilk etap tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine sunuldu. İkinci ve üçüncü etap çalışmaları da tamamlanmak üzere. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de geçici barınma merkezlerimizin altyapısını hazırlıyoruz. Bölgelerimize asfalt yollar ve çocuklarımız için oyun grupları inşa ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Başkan Güngör; “Geçici Barınma Merkezlerinin Kurulumu Sürüyor”
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Depremde Hasar Alan Yollar Yenileniyor!
Kahramanmaraş’ta yürütülen Afet ve Acil Durum Çalışmaları Değerlendirildi
Kahramanmaraş’ta yürütülen Afet ve Acil Durum Çalışmaları Değerlendirildi
Dulkadiroğlu’nda Kırsal Mahallelerde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’nda Kırsal Mahallelerde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor
İnşaat Mühendisleri Odasından vatandaşlara uyarı!
İnşaat Mühendisleri Odasından vatandaşlara uyarı!
Kahramanmaraş'ta deprem!
Kahramanmaraş'ta deprem!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber