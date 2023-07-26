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Başkan Güngör; “Gençlerimiz elde ettiğimiz kazanımları daha da ileri taşıyacak”

KSÜ 2022 – 2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni programına katılan Başkan Güngör, “Önünüzde uzun bir yol var. Hedefiniz ülkemizin kalkınması ve refahı olmalı. Atalarımızın bizlere bıraktığı mirası daha da ileriye taşımak bizim görevimiz. Türkiye son yıllarda birçok alanda çok ciddi atılımlar elde etti. İnşallah gençlerimiz bunları daha da ileri taşıyacak” dedi.

Başkan Güngör; “Gençlerimiz elde ettiğimiz kazanımları daha da ileri taşıyacak”

Başkan Güngör; “Gençlerimiz elde ettiğimiz kazanımları daha da ileri taşıyacak”

KSÜ 2022 – 2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni programına katılan Başkan Güngör, “Önünüzde uzun bir yol var. Hedefiniz ülkemizin kalkınması ve refahı olmalı. Atalarımızın bizlere bıraktığı mirası daha da ileriye taşımak bizim görevimiz. Türkiye son yıllarda birçok alanda çok ciddi atılımlar elde etti. İnşallah gençlerimiz bunları daha da ileri taşıyacak” dedi.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 13:48

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 2022 – 2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni programına katıldı. KSÜ Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi Sezai Karakoç Konferans Salonu’nda düzenlenen programda; Vali Ömer Faruk Coşkun, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri de yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreni protokol konuşmalarıyla devam etti.

Hedef Ülkemizin Kalkınması ve Refahı Olmalı

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitemizin 2022- 2023 mezuniyet programında bir araya gedik. Mezun olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Bugün mezun olan kardeşlerimiz eğitim açısından biraz zorlu bir süreç geçirdiler. Pandemiyle başladık akabinde büyük bir deprem yaşadık. Bu süreç içerisinde eğitimlerini devam ettirdiler ve bugün de mezun oldular. Üniversite hayatı çok önemli bir dönemdir. Hayatımızın önemli kesitlerinden biridir ama bundan sonraki süreç de yeni bir başlangıçtır. Önünüzde uzun bir yol var. Hedefiniz ülkemizin kalkınması ve refahı olmalı. Atalarımızın bizlere bıraktığı mirası daha da ileriye taşımak bizim görevimiz. Türkiye son yıllarda birçok alanda çok ciddi atılımlar elde etti. İnşallah gençlerimiz bunları daha da ileri taşıyacak” dedi.

Daima Yanınızdayız

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, “Tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Sizler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ailesinin gözbebeğisiniz ve öyle kalacaksınız. Bizler eğitim sürecinde olduğu gibi bundan sonraki hayatınızda da hep yanınızda olacağız. Kapımız sizlere daima açık. Sizler de attığınız her adımda; bu toprakları vatan yapan şehitlerin, ailelerinizin ve hocalarınızın emeğini düşünün. Bu sorumluluk duygusuyla hareket edin. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” diye konuştu. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından, dereceye giren öğrencilere belge ve ödülleri takdim edildi. Program, öğrenciler tarafından mezuniyet andının okunması ve kep atılmasıyla noktalandı.

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Başkan Güngör; “Gençlerimiz Elde Ettiğimiz Kazanımları Daha Da Ileri Taşıyacak”
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