Başkan Güngör, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör; AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Kadın Kolları Başkanı Gül Çitil Okur ve Gençlik Kolları Başkanı Feyzullah Eren Aşçı ile birlikte AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’na katıldı. AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; kamuda çalışan sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, ekonomik destekler ve Türkiye Yüzyılı gibi pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

Toplantının hayırlı olmasını dileyen Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifi ve hitaplarıyla gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla şehirlerimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.