Başkan Güngör, Kahramanmaraş’ta orta hasarlı binalar için üç seçenek sundu!

Güngör, “Orta hasarlı binalar için 3 yöntem var. Birincisi, güçlendirme yapılabilecek. İkincisi hak sahipliği ve üçüncüsü de yerinde dönüşüm” dedi.

Yöntemlere ilişkin olarak ayrıntıları paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Afet mevzuatına göre orta hasarlı bir bina eğer malikler yüzde 80 oranında mutabakat sağlamışlarsa belediyeye güçlendirme ruhsatı için başvurabilirler. Güçlendirme ruhsatı alıp işleme devam edilebilirler. Orta hasarlı bina malikleri bu yöntemi tercih etmişlerse bunun önünde bir engel yok. Bu süreç devam ediyor. Bu güçlendirmelerde de AFAD’ın kredi desteği var.

Güçlendirmeyi tercih etmeyen malikler; hak sahipliğine konu olabilirler. Performans analizi yaptırıp eğer sonucunda orta hasarlı binanın yıkılması gerekiyorsa; ağır hasarlı ya da yıkılmış bina gibi değerlendiriliyor. Bu durumda da istenirse rezerv alanlarından konut veriyor.

Yerinde dönüşümde ise; bu konuyla ilgili madde var. Orta hasarlı binalar da yerinde dönüşüme dahil edildi. Yerinde dönüşümden istifade etmek isteyenler de yıkılmış ya da ağır hasarlı kapsamındaki gibi değerlendiriliyor. Maliklerin yarısından 1 fazlasıyla başvurduklarında yerinde dönüşüm kanununun tanıdığı fırsatlardan yararlanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.