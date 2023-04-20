Başkan Güngör; “Köy evleri bayramın 2. günü teslim edilecek”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Türkoğlu ilçesi Özbek Mahallesi’nde yapımı hızla devam eden köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki çalışmalara ilişkin son bilgileri alan Başkan Güngör, “Şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bir yandan geçici barınma merkezleri ve esnaf çarşılarının kurulumu devam ederken bir yandan da kalıcı konutlar hızla yükseliyor.

Bu kapsamda Türkoğlu Özbek Mahallesi’nde inşası devam eden ve bayramın ikinci günü hak sahiplerine teslim edilecek köy evlerinde son hazırlıklar yapılıyor. Devletimiz hemşehrilerimize çifte bayram yaşatacak. Hayırlı olsun” dedi.