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Başkan Güngör; “Köy evleri bayramın 2. günü teslim edilecek”

Türkoğlu ilçesi Özbek Mahallesi’nde inşasında sona gelinen köy evlerinde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Türkoğlu Özbek Mahallesi’nde inşası devam eden ve bayramın ikinci günü hak sahiplerine teslim edilecek köy evlerinde son hazırlıklar yapılıyor. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Güngör; “Köy evleri bayramın 2. günü teslim edilecek”

Başkan Güngör; “Köy evleri bayramın 2. günü teslim edilecek”

Türkoğlu ilçesi Özbek Mahallesi’nde inşasında sona gelinen köy evlerinde incelemelerde bulunan Başkan Güngör, “Türkoğlu Özbek Mahallesi’nde inşası devam eden ve bayramın ikinci günü hak sahiplerine teslim edilecek köy evlerinde son hazırlıklar yapılıyor. Hayırlı olsun” dedi.

20 Nisan 2023 Perşembe 12:26

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan Türkoğlu ilçesi Özbek Mahallesi’nde yapımı hızla devam eden köy evlerinde incelemelerde bulundu.

Bölgedeki çalışmalara ilişkin son bilgileri alan Başkan Güngör, “Şehrimizin tekrar ayağa kaldırılması ve depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanması noktasında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bir yandan geçici barınma merkezleri ve esnaf çarşılarının kurulumu devam ederken bir yandan da kalıcı konutlar hızla yükseliyor.

Bu kapsamda Türkoğlu Özbek Mahallesi’nde inşası devam eden ve bayramın ikinci günü hak sahiplerine teslim edilecek köy evlerinde son hazırlıklar yapılıyor. Devletimiz hemşehrilerimize çifte bayram yaşatacak. Hayırlı olsun” dedi.

Son Güncelleme: 20.04.2023 15:01
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Başkan Güngör; “Köy Evleri Bayramın 2. Günü Teslim Edilecek”
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