Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Arif Şen’in Mevlidine Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 28 Ocak Cumartesi günü düzenlenen cenaze töreniyle Rahmet-i Rahman’a uğurlanan Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Arif Şen için okutulan Mevlid-i Şerif programına katıldı. Büyükşehir Meclis Başkanvekili Arif Şen’in dualarla yâd edildiği programda aile bireylerine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten Başkan Hayrettin Güngör, “Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekilimiz Arif Şen ağabeyimiz için okutulan Mevlid-i Şerif programına katılarak ağabeyimizi dualarla yâd ettik. Arif Şen ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr – ı cemil diliyorum. Mekânı cennet, makamı âlî olsun” dedi.