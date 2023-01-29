Başkan Güngör, Meclis Başkanvekili Şen’in Cenaze Törenine Katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Arif Şen’in cenaze törenine katıldı.

Vali Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla Ulu Camii’de kılınan cenaze namazının ardından Arif Şen, Şeyh Adil Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Başımız Sağ Olsun

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, cenaze töreni sonrası Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Arif Şen’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şen ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileklerini ileten Başkan Güngör, “Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekilimiz Arif Şen ağabeyimizi dualarla Rahmet – i Rahman’a uğurladık.Başımız sağ olsun. Ağabeyimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabr – ı cemil diliyorum.Mekânı cennet, makamı âlî olsun inşallah” dedi.