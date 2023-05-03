Başkan Güngör, Milletvekili Adayı Dora’yı Ağırladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, MHP 28. Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Doç. Dr. Zuhal Karakoç Dora’yı makamında ağırladı.

Şehirde yürütülen afet ve acil durum çalışmaları, hayatın normale dönmesi noktasında gerçekleştirilen uygulamalar ve 14 Mayıs seçimlerinin görüşüldüğü ziyarette Dora’ya çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Hayrettin Güngör, “Milletvekili Adayımız Sayın Zuhal Karakoç Dora Hanım misafirimiz oldu. Şehrimizde yürütülen ve planlanan çalışmalara ilişkin istişarelerde bulunduk. İnşallah 14 Mayıs’ta Cumhur İttifakı olarak Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyeceğiz. Sayın Dora ve ittifakımızın tüm milletvekili adaylarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.