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Başkan Güngör NFK’da Gençlerle Bir Araya Geldi

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Depremden önce olduğu gibi daha sonrasında da gençlerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.Genç kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Başkan Güngör NFK’da Gençlerle Bir Araya Geldi

Başkan Güngör NFK’da Gençlerle Bir Araya Geldi

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelen Başkan Güngör, “Depremden önce olduğu gibi daha sonrasında da gençlerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.Genç kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

30 Mayıs 2023 Salı 16:01

Şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelmeyi sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanesi’ni ziyaret ederek öğrencilerle buluştu. Kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilerle muhabbet eden, taleplerini dinleyen ve eğitim hayatlarında başarılar dileyen Güngör, “Bugün Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi Kütüphanemizde gençlerimizle bir araya geldik.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle sohbet ettik, taleplerini dinledik. Genç kardeşlerimizle bir arada olmak, onların sohbetlerine eşlik etmek ve yüzlerindeki tebessüme şahit olmak bizleri de son derece mutlu ediyor. Depremden önce olduğu gibi daha sonrasında da gençlerimizin taleplerine ve ihtiyaçlarına yönelik faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Gayemiz onlara daha güzel bir şehir ve gelecek bırakmak. Genç kardeşlerimiz için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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