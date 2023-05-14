Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş, Sanko Üniversitesi Hastanesi’nde
Dr. Öğr. Üyesi Toktamış Savaş,...
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf Sergisi
SANKO’da “Siyahtan Beyaza Yalnızlıklar” Fotoğaf...
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık kahramanı seçildi!
SANKO’lu Nevin Ergun yılın sağlık...
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım, ödüle layık görüldü!
SANKO Tıp Öğretim Üyesi Yıldırım,...

Başkan Güngör, Oyunu Kullandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, oyunu Onikişubat ilçesi Abdülhamid Han Mahallesi’ndeki Süleyman Demirel İlkokulu’nda kullandı.

Başkan Güngör, Oyunu Kullandı

Başkan Güngör, Oyunu Kullandı

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, oyunu Onikişubat ilçesi Abdülhamid Han Mahallesi’ndeki Süleyman Demirel İlkokulu’nda kullandı.

14 Mayıs 2023 Pazar 12:37

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Onikişubat ilçesi Abdülhamid Han Mahallesi Süleyman Demirel İlkokulu’na eşi Leyla Güngör ve çocukları ile gelen Başkan Güngör, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Ardından Başkan Güngör, eşi Leyla Güngör ve çocukları ile 1007 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçerek oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’nin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Güngör, sandığa gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oyumuzu kullandık. Hemşehrilerimizin sandığa olan ilgisi memnuniyet verici. Memleketimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Başkan GüngörOyunu Kullandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DSİ 819 sürekli işçi alımı başladı!
DSİ 819 sürekli işçi alımı başladı!
Deprem Bölgesindeki Kamu Personeline Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti
Deprem Bölgesindeki Kamu Personeline Tazminat ve Fazla Çalışma Ücreti
Bakan Kurum deprem illeri için böyle dedi! "Her ilimiz bir mimara emanet"
Bakan Kurum deprem illeri için böyle dedi! "Her ilimiz bir mimara emanet"
TKDK’dan Kahramanmaraş’ta yatırımcılara 50 milyonluk hibe!
TKDK’dan Kahramanmaraş’ta yatırımcılara 50 milyonluk hibe!
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı
Başkan Güngör, UNDP Heyetini Ağırladı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber