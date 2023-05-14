Başkan Güngör, Oyunu Kullandı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oyunu kullandı.

Onikişubat ilçesi Abdülhamid Han Mahallesi Süleyman Demirel İlkokulu’na eşi Leyla Güngör ve çocukları ile gelen Başkan Güngör, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Ardından Başkan Güngör, eşi Leyla Güngör ve çocukları ile 1007 numaralı sandığın bulunduğu sınıfa geçerek oyunu kullandı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi’nin hayırlı olmasını temenni eden Başkan Güngör, sandığa gösterilen ilgiden mutluluk duyduğunu belirtti. Başkan Hayrettin Güngör, “Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi için oyumuzu kullandık. Hemşehrilerimizin sandığa olan ilgisi memnuniyet verici. Memleketimize, ülkemize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.