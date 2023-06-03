Başkan Güngör; “Planladığımız geçici iş yerlerinin yüzde 88’ini tamamladık”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi’nde muhasebeci ve mali müşavirler için oluşturulan geçici iş yerlerinin teslimi için Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda düzenlenen kura çekimi programına katıldı. Oda Başkanı Abdullah Kalın ve meslek mensuplarının da yer aldığı programda gerçekleştirilen kura çekimiyle geçici iş yerlerinde hak sahibi olacak muhasebeci ve mali müşavirler belirlendi.

Mikrobölgeleme Çalışmaları Son Aşamaya Geldi

Programda konuşan Başkan Güngör, “Depremin meydana geldiği ilk anlardan itibaren şehrimiz ve hemşehrilerimiz için var gücümüzle çalışmayı sürdürüyoruz. Depremzedelerin barınma, gıda ve hijyen gibi ihtiyaçlarının karşılanması noktasında da yoğun gayret gösterdik. Bir yandan geçici barınma merkezlerimizin kurulumu sürerken bir yanda da kalıcı konutlar hızla yükselmeye devam ediyor. Şehrin imarı noktasında çok yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Şehrin yapılaşmasına yönelik mikrobölgeleme çalışmaları son aşamaya geldi. Hazırlanacak raporun ardından imar planı revizyonu yapacağız. Kale, Kapalı Çarşı, Azerbaycan Bulvarı, Trabzon Caddesi ve civarını kapsayan kentsel tasarım çalışması yapılıyor. Bu projenin uygulanması da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından yürütülecek. Yeni iş alanları, ofisler, sosyal donatılar ve kültürel alanlarıyla tarihi dokumuza uygun bir şekilde şehrimiz inşallah yeniden inşa edilecek” cümlelerini kaydetti.

4 Bin 55 Geçici İş Yeri Planlandı

Geçici iş yerlerinin kurulumunun devam ettiğini belirten Güngör, “Depremde iş yerleri yıkılan veya hasar alan esnafımızın faaliyetleri sürdürmesi için AFAD ve kardeş belediyelerimizle birlikte şehrimizin çeşitli noktalarına geçici çarşılar oluşturuyoruz. Şu ana kadar merkezde 2 bin 436, ilçelerde ise bin 619 geçici iş yeri planlandı. Bunların 3 bin 547’si tamamlandı. Planladığımız geçici iş yerlerinin yüzde 88’ini yerine getirdik. Bu sayıları artırmayı sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de geçici barınma merkezleri ve çarşıların alt ve üstyapı imalatlarını gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.