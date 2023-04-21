Başkan Güngör, Protokol ve Vatandaşlarla Bayramlaştı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Programda; Vali Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, 27. Dönem Kahramanmaraş Milletvekilleri ve 28. Dönem Milletvekili Adayları, AFAD Başkanı Yunus Sezer, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve STK temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar da yer aldı. Protokol üyeleri ve vatandaşların bayramlarını tebrik eden Başkan Hayrettin Güngör, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci’nin katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programımızda şehir protokolümüz ve hemşehrilerimizle bir araya geldik, bayramlarını tebrik ettik. Tabi içimizde buruk bir sevinç var. 6 Şubat’ın hüznü içerisinde bir bayram geçiriyoruz ancak bayramlar hep birlikte güzeldir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve dirliğimizi daim eylesin. Ramazan Bayramı’mızın hemşehrilerimiz, milletimiz ve tüm İslam coğrafyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bayramımızın tüm dünyaya huzur, barış, mutluluk getirmesini temenni ediyorum” dedi.