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Başkan Güngör, ‘Ramazan Bayramı’mız kutlu olsun’

Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde kılınan Bayram Namazı’nın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Güngör, “Ramazan Bayramı’mızın şehrimize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

Başkan Güngör, ‘Ramazan Bayramı’mız kutlu olsun’

Başkan Güngör, ‘Ramazan Bayramı’mız kutlu olsun’

Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde kılınan Bayram Namazı’nın ardından vatandaşlarla bayramlaşan Başkan Güngör, “Ramazan Bayramı’mızın şehrimize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

21 Nisan 2023 Cuma 11:43

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde kılınan bayram namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Ömer Faruk Coşkun, Dulkadiroğlu Kaymakamı Dr. Fatih Çelikkaya, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel’in de yer aldığı bayramlaşma programı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Güngör, “Ramazan ayımızı uğurlamanın hüznü içerisinde bayramımıza kavuştuk. Hemşehrilerimizle birlikte Ramazan ayımızı eda ettik, iftar sofralarında bir araya geldik. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Maalesef 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük afet dolayısıyla neşemiz gölgeli, sevincimiz buruk.Yüreklerimiz ne kadar mahzun olsa da tebessümlerle iyileşeceğiz. Dulkadiroğlu Kamu Külliyesi’nde eda ettiğimiz Bayram Namazı’nın akabinde hemşehrilerimizle bayramlaştık. Ramazan Bayramı’mızın şehrimize, ülkemize, İslam coğrafyasına ve tüm dünyaya huzur, barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum” dedi.

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